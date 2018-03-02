Идеи Кудрина лягут в основу экономической политики нового президентского срока

Центральной идеей экономической повестки послания Президента стала уже ранее поставленная задача ускорения темпов экономического роста выше среднемировых (т.е. более 3%). При этом интересно, что заметную часть своего выступления В. Путин посвятил успехам и перспективам оборонно-промышленного комплекса страны, обозначив их как важный приоритет государственной политики на перспективу. Повышать рост экономики предполагается за счет увеличения производительности труда, усиления адресности государственной поддержки (помогать только самым эффективным и нуждающимся отраслям, а не всем подряд), повышения инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства (его вклад в ВВП за 6 лет должен приблизиться к 40%) и увеличения несырьевого экспорта (планируется удвоить его в течение следующего президентского срока).

Предложенные меры опираются на экономическую программу ЦСР А.Кудрина

В целом меры ускорения роста, о которых говорил президент, опираются на экономическую программу ЦСР под руководством А. Кудрина (опубликована в "Ведомостях"): она, в частности, предполагает увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру (как минимум с 2019 г.). Президент отметил, что на здравоохранение будет направляться более 4% ВВП, а на транспортную инфраструктуру – более 11 трлн руб. за 6 лет (в среднем 1,8% ВВП за год). Отметим, что обе эти цифры даже превышают уровни, обозначенные в плане ЦСР (3,5% и 1,6-1,7% ВВП, соответственно). Интересно, что, согласно плану ЦСР, достигнуть увеличения финансирования этих направлений предполагается как за счет перераспределения расходов (например, сокращения финансирования правоохранительной деятельности), так и, по всей видимости, увеличения расходов в целом: ЦСР предполагает больший (по сравнению с планом Минфина) дефицит бюджета. Обратим внимание на то, что это, в частности, происходит за счет увеличения в т. ч. и расходов на оборону и социальную политику.

Амбициозные планы по увеличению расходов вряд ли реализуются без повышения налогов...

Важно напомнить, что в настоящий момент динамика расходов федерального бюджета регламентируется бюджетным правилом, которое позволяет увеличивать расходы в основном лишь на величину ненефтегазовых доходов, поэтому выполнить такие обещания в рамках существующего бюджетного правила будет не просто: например, увеличить расходы хотя бы на 500 млрд руб. (как предполагает план ЦСР на 2018 г.) при существующих темпах экономического роста и неизменности налогового режима вряд ли возможно. Источники финансирования этих расходов пока не ясны - предлагается найти их в увеличении эффективности расходования средств, привлечении частных инвестиций, а также в новых налоговых условиях, которые после выборов должны быть выработаны новым Правительством.

На наш взгляд, налоговый ресурс действительно может стать важным источником финансирования, т.к. это увеличит ненефтегазовые доходы бюджета - как за счет усиления администрирования налоговых поступления (по данным ФНС, это стало одним из основных факторов роста собираемости ненефтегазовых налогов в 2017 г.), так и за счет изменения ставок. Обсуждавшиеся в публичном поле предложения предполагали повышение ставки НДФЛ (до 15% с введением вычета для наименее обеспеченных слоев населения), отмены льготной ставки НДС (10%) или вовсе повышения базовой ставки НДС до 22% (в обмен на снижение тарифа по страховым взносам до 22%) и пр.

... и пенсионного возраста

Кроме того, не стоит забывать и про другой важный ресурс для бюджета – повышение пенсионного возраста, о котором Президент не упомянул. На данный момент ежегодный трансферт Федерального бюджета Пенсионному фонду составляет 3,3-3,4 трлн руб., поэтому эта мера помогла бы сократить эту сумму.

Однако одним лишь ростом госрасходов вряд ли удастся ощутимо стимулировать экономику

Отметим, что в целом задача стимулирования экономики остается достаточно амбициозной, даже с учетом увеличения расходов по более эффективным статьям (образование, здравоохранение, инфраструктура) – успех во многом зависит, на наш взгляд, от роста частных инвестиций, перспективы которого не столь оптимистичные. Кроме того, возможное усиление налогового бремени может оказать заметный негативный эффект на темпы роста доходов населения, что лишь затормозит восстановление потребления. В целом можно отметить, что средства государственных компаний и бюджета и впредь будут оставаться значительным источником сил для российской экономики, однако без дополнительных факторов (прежде всего, частного сектора) ускорить темпы роста экономики сверх 1,5-2% будет очень непросто.