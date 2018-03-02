Для реализации плана Путина придется распечатать международные резервы ЦБ

Планы очень амбициозные, и на это нужны не только политическая воля, квалифицированные кадры, но и деньги. И без международных резервов России не обойтись.

Первый раз в начале нулевых годов экономическая модернизация Владимиру Путину удалась. Из нищей страны он создал первую экономику Европы и пятую экономику мира по итогам 2013 года. Однако тогда проблем с финансами не было. Нефть превысила $100 за баррель Brent, активно росла добыча сырья, на страну обрушился дождь из иностранных инвестиций из США и Западной Европы. Так, например, одна «Роснефть» привлекла на IPO более $10 млрд. Вся сотовая связь в России была в значительной степени создана на западные деньги.

Теперь на иностранные инвестиции особой надежды нет, санкции надолго, если не навсегда. Возможно, России снова повезет, и цены на нефть снова преодолеют $100 за баррель Brent. Однако рассчитывать на это в качестве базового сценария не стоит. Кто-то предлагает вспомнить саудовский опыт и просто раскулачить олигархов. Даже оставив вопрос законности данных методов и инвестиционного климата, стоит сказать, что это плохая идея. Основные капиталы богатейших людей России основаны на оценках пакетов их акций фондовым рынком, это не кэш.

У России остаются международные резервы ЦБ ФР, которые составляют около $450 млрд. Золото, понятное дело, трогать не стоит. Понятно, что мы рискуем финансовой стабильностью. Но если мы не проведем модернизации экономики, Россия рискует остаться на задворках истории. Облигации сегодня - не самый лучший инструмент в период повышения процентной ставки ФРС США. Да и держать свои накопления в долговых бумагах политического противника, который теперь даже не скрывает своих планов, - не самая лучшая идея.