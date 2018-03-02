Выборы в Италии, решения центробанков и семь главных событий праздничной недели марта

На следующей неделе Россия 8 и 9 марта снова отдыхает в связи с Международным женским днем. А тем временем в эти дни на разных континентах нашей планеты произойдут важные для валютного рынка события. Будущая неделя окажется примечательной тем, что в течение недели центральные банки сразу четырех развитых стран будут принимать решения по процентным ставкам. В каких странах это произойдет и что нам от этих решений ждать – расскажем далее.

Понедельник

В понедельник, 5 марта, Европа ознакомится с результатами прошедших 4 марта парламентских выборов в Италии. В случае, если партии «евроскептиков» наберут достаточное число голосов, чтобы пройти в парламент, евро может оказаться под давлением. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составляет $1,21-$1,235.

Днем в понедельник выйдет опережающий индикатор – индекс IHS Markit для еврозоны за февраль. Рынок ожидает, что составной индекс в производственном секторе не изменился по сравнению с январским значением и составит 57,5 пунктов, в секторе услуг – также не изменился и находится на отметке в 56,7 пунктов. Если опубликованные данные будут отличаться от прогноза, это может повлиять, соответственно, позитивно или негативно на динамику курса евро к мировым валютам.

Также днем в понедельник выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за январь. Рынок ожидает, что в январе декабрьский спад продаж оказался преодолен, и продажи выросли по сравнению с декабрем на 0,3%. Если данные окажутся лучше прогноза, это может положительно повлиять на курс евро.

А вечером в США будет также опубликован индекс IHS Markit за февраль. Рынок ожидает, что в феврале сводный индекс немного снизился по сравнению с январем с 55,9 до 55,5 пунктов, а индекс для сектора услуг понизился в феврале более значительно – с 55,9 до 54,6 пунктов. Если данные совпадут с прогнозом, это может негативно повлиять на курс доллара к мировым валютам в краткосрочном аспекте.

В Австралии предстоящая рабочая неделя, как и в России, окажется неполной, так как в понедельник в этой стране празднуют День труда. Несмотря на название, в Австралии этот день традиционно является выходным, в том числе для банков и бирж. Трудящиеся зеленого континента должны реализовать свое право на отдых и уделить побольше внимания родственникам, друзьям и домашним кенгуру.

Вторник

А утро вторника, 6 марта, начнется с важной новости. Резервный банк Австралии (РБА) сразу же после национального праздника примет решение о процентной ставке. Напомним, что текущее значение процентной ставки в Австралии составляет 1,5%, но мы не ожидаем, что РБА уже на мартовском заседании примет решение о ее повышении. Тем более, что процентная ставка в Австралии является одной из самых высоких среди развитых стран. Полагаем, что если решение о повышении процентной ставки принято во вторник не будет, а сопроводительное заявление РБА не будет содержать четких ориентиров насчет повышения ставки, то у рынка появится повод по-прежнему играть на понижение австралийского доллара. Вероятный коридор значений для пары AUD/USD составляет $0,76–$0,78 за «австралийца».

По предварительным данным, Росстат может 6 марта опубликовать отчет по индексу потребительских цен в России за февраль. Мы ожидаем, что в феврале инфляция выросла на 0,2% за месяц (январское значение инфляции составляло 0,3% по отношению к декабрю). Вероятный коридор значений для пары доллар/рубль может составить 56-57 руб. за «американца», а для пары евро/рубль - 69-70 руб. за единицу европейской валюты.

Среда

А среда, 7 марта, обеспечит нас большим количеством важной статистики. Рано утром по московскому времени в Австралии выступит глава Резервного банка Филип Лоу, который расскажет о будущих контурах денежно-кредитной политики и, возможно, объяснит причины принятого решения по процентной ставке во вторник. Почти одновременно выйдут данные по ВВП Австралии за IV квартал 2017 года. Рынок ожидает, что в IV квартале ВВП Австралии рос более медленными темпами, чем в III квартале, прогнозируемые темпы роста ВВП составляют 2,2% в годовом исчислении. Если данные окажутся лучше ожиданий, то можно, в свою очередь, ждать краткосрочного роста пары AUD/USD.

Днем выйдет также вторая оценка темпов роста ВВП еврозоны за IV квартал 2017 года. Рынок не ожидает, что она изменится, вероятно, ВВП еврозоны вырос на 2,7% за IV квартал. Если данные совпадут с ожиданиями, то вряд ли цифры сильно повлияют на курс евро к мировым валютам.

Вечер среды окажется богатым на события. В 18.00 по московскогму времени выйдет решение Банка Канады по процентной ставке. Рынок полагает, что процентная ставка, в настоящее время составляющая 1,25%, останется без изменений, и, соответственно, сильного влияния такого решения на канадский доллар также можно не ждать. Вероятный коридор значений для пары USD/CAD составляет 1,27–1,29 канадских долларов за «американца».

В 18.30 по московскому времени в США будет опубликована статистика Минэнерго США по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Напомним, что на позапрошлой неделе запасы нефти выросли на 2,48 млн баррелей. Рынок ожидает, что за прошлую неделю рост был более медленным – на 1,38 млн баррелей. Мы полагаем, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в коридоре $63-$64 за баррель.

А в 22.00 по московскому времени в США будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, где 12 резервных банков американских штатов представят свое видение сегодняшней ситуации в экономике США и ее перспектив в региональном разрезе. Чем оптимистичнее окажутся данные, собранные резервными банками, входящими в ФРС, тем более оптимистичным окажется дальнейшее движение доллара.

Четверг

В четверг и в пятницу в России будут выходные в связи с Международным женским днем. Однако некоторые труженики Форекса, не забыв поздравить жен, мам и любимых девушек с 8 марта, все равно будут торговать валютой и следить за новостями. Кратко остановлюсь на важнейших событиях 8 и 9 марта.

Утром в четверг, 8 марта, выйдет статистика по ВВП Японии за IV квартал 2017 года. Рынок ожидает, что рост ВВП Японии за IV квартал в годовом исчислении составил 0,7%, что немного выше, чем темпы роста за III квартал в годовом исчислении (0,5%). Чем выше окажутся темпы роста японского ВВП, тем больше вероятность, что доллар отступит под натиском йены. Вероятный коридор значений для пары USD/JPY составляет 104-106 йен за доллар США.

А днем в четверг, в 15.45 по московскому времени, Европейский центральный банк будет принимать решение по процентной ставке, которая, как известно, до сих пор является нулевой. Полагаем, что принципиального решения принято не будет, и ставка сохранится на нулевом уровне. Более интересными будут комментарии руководства ЕЦБ относительно будущей денежно-кредитной политики. Но сильного влияния на евро, если только ЕЦБ не преподнесет рынку сюрпризов, можно не ожидать.

Пятница

В пятницу, 9 марта, в России продолжатся выходные, а большинство стран продолжит торговать в обычном режиме. Утром Банк Японии примет решение по процентной ставке. Напомним, что в настоящее время она является отрицательной (-0,1%), но мы ожидаем, что Банк Японии примет решение оставить ставку без изменений. В случае, если так и будет, то это решение окажется нейтральным для японской йены.

В 16.30 по московскому времени в США выйдет серия данных по рынку труда за февраль, в том числе такой важный показатель, как количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (non-farm payrolls). Рынок ожидает, что количество рабочих мест в феврале увеличилось на 190 тыс., что на 10 тыс. меньше, чем в январе. Если данные окажутся лучше прогнозов, можно ожидать краткосрочного роста доллара к евро и другим мировым валютам.

А в 21.00 московского времени пятницы в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. Чем больше будет эта величина, тем сильнее упадут нефтяные котировки. Однако неделей ранее рост числа буровых установок в США замедлился – это значит, что замедлилась активность в добыче сланцевой нефти.