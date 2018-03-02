Рубль попал в турбулентность от рейтингов и цен на нефть

Факторами курсовой динамики рубля были колебания рынка нефти от уровня 67,5 доллара за баррель сорта Brent до 63,5 доллара. Решение агентства S&P повысить рейтинг России до инвестиционного уровня поддержало российскую валюту в начале недели.

В целом же, доллар по итогам недели вечером в пятницу прибавлял около 80 копеек до уровня 57,3 рубля, а евро – около 90 копеек до 70,5 рубля.

В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

Рубль начал торговую неделю уверенным ростом на позитиве от рейтинговых агентств. В прошлую субботу S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1", но с позитивным прогнозом.

Рынок нефти за время длинных выходных февраля в РФ подскочил выше 67 долларов за баррель, что также толкнуло рубль вверх. Черное золото получило поддержку от временного прекращения работ на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок. Также росту нефти способствовали заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране. В январе-марте она будет намного ниже предельных значений, установленных в рамках соглашения ОПЕК+, считает министр.

В итоге российская валюта обновила максимум за 2,5 года против американской валюты - в районе 55,55, после чего началась довольно стремительная коррекция рубля вниз.

Сползание рынка нефти в район и потом ниже 66,5 доллара за баррель поддержало коррекцию рубля вниз. Мировые цены на нефть поползли вниз, отражая обеспокоенность "быков" комментариями директора Международного энергетического агентства (МЭА) о скором лидерстве США по объемам добычи "черного золота".

Кроме того, данные минэнерго США зафиксировали, что коммерческие запасы нефти в Америке (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. Прогноз при этом предполагал рост только на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в сутки.

Рубль оказался также под влиянием роста доллара на форекс вслед за выступлением нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил курс на дальнейшую нормализацию процентной политики в США.

Заявления президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию мало сказались на курсовой динамике рубля. Российская валюта продолжила ориентироваться в основном на динамику стоимости нефти в конце недели.

В итоге доллар и евро к завершению недели закреплялись выше 57 и 70 рублей, соответственно – до максимумов с середины февраля, пока нефть сползала в район 63 долларов за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Между тем, аукционы Минфина по размещению ОФЗ продолжили демонстрировать высокий спрос на рублевый долг. Ведомство на пошлой неделе в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 50 миллиардов рублей при совокупном спросе в 140,3 миллиарда рублей.

Кроме того, сохраняется приток средств в российские фондовые активы Инвесторы за неделю по 28 февраля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 111 миллионов долларов против притока в 339 миллионов неделей ранее.

Все это может поддержать курс рубля около достигнутых уровней на грядущей укороченной рабочей неделе в России.



