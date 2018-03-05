Нефтяной рынок ждет новостей из Хьюстона

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $64,6 за баррель, находясь в ожидании новостей со стартующей сегодня в Хьюстоне нефтегазовой конференции CERAWeek, в которой примут участие и попытаются договориться ближневосточные и американские производители нефти.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2290-2295 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в условиях неоднозначного внешнего фона увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-1,47%) в цене потеряли 79% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций из сектора «Финансы» HSBC (-2,1%), Barclays (-2,8%), Prudential (-2,2%). Французский CAC (-2,39%) возглавил падение на фоне обвала акций LafargeHolcim (-7,8%), ArcelorMittal (-3,7%) и Safran (-4,6%). Немецкий DAX (-2,27%) также понизился из-за просадки акций Siemens (-3,4%), Deutsche Bank (-3,1%) и Daimler (-2,4%:).

Фондовый рынок США в пятницу не показал единой динамики. Наибольшее отрицательное влияние на индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (-0,29%) оказали упавшие в цене акции McDonald's (-4,8%) и Boeing (-1,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1,08%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,51%) тоже повысился при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Ростом в нём выделился индекс сектора «Здравоохранение» (+1%), в котором прибавили в цене котировки 92% акций.

Рынок акций РФ в пятницу снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,39% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а просадкой в его составе отметились 64% акций. При этом наибольшее негативное воздействие на индекс МосБиржи оказало понижение котировок обыкновенных акций Сбербанка (-0,7%) и Газпрома (-1,1%). Позитивно повлиял на динамику индекса МосБиржи рост акций Магнита (+1,5%) и Норникеля (+0,7%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, изменения ведущих мировых фондовых индикаторов, а также колебаний курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий стоит выделить ожидающееся рассмотрение Советом директоров Газпрома перспектив обратного выкупа акций, а также публикацию «Детским миром» финансовых результатов за 2017 год по МСФО.