FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефтяной рынок ждет новостей из Хьюстона


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $64,6 за баррель, находясь в ожидании новостей со стартующей сегодня в Хьюстоне нефтегазовой конференции CERAWeek, в которой примут участие и попытаются договориться ближневосточные и американские производители нефти.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2290-2295 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в условиях неоднозначного внешнего фона увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу снизились при оборотах торгов на 15% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-1,47%) в цене потеряли 79% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций из сектора «Финансы» HSBC (-2,1%), Barclays (-2,8%), Prudential (-2,2%). Французский CAC (-2,39%) возглавил падение на фоне обвала акций LafargeHolcim (-7,8%), ArcelorMittal (-3,7%) и Safran (-4,6%). Немецкий DAX (-2,27%) также понизился из-за просадки акций Siemens (-3,4%), Deutsche Bank (-3,1%) и Daimler (-2,4%:).

Фондовый рынок США в пятницу не показал единой динамики. Наибольшее отрицательное влияние на индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (-0,29%) оказали упавшие в цене акции McDonald's (-4,8%) и Boeing (-1,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1,08%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,51%) тоже повысился при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Ростом в нём выделился индекс сектора «Здравоохранение» (+1%), в котором прибавили в цене котировки 92% акций.

Рынок акций РФ в пятницу снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,39% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а просадкой в его составе отметились 64% акций. При этом наибольшее негативное воздействие на индекс МосБиржи оказало понижение котировок обыкновенных акций Сбербанка (-0,7%) и Газпрома (-1,1%). Позитивно повлиял на динамику индекса МосБиржи рост акций Магнита (+1,5%) и Норникеля (+0,7%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, изменения ведущих мировых фондовых индикаторов, а также колебаний курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий стоит выделить ожидающееся рассмотрение Советом директоров Газпрома перспектив обратного выкупа акций, а также публикацию «Детским миром» финансовых результатов за 2017 год по МСФО.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ