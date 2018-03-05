"Медведи" в долларе могут закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей

Так, основным поводом к покупкам станет восстановление рынка энергоносителей. Где нефть марки Brent на фоне данных по буровой активности в США, смогла подняться в район 64,6 доллара за баррель, что на доллар выше уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. Отметим, что по данным Baker Hughes число активных нефтяных буровых установок в Штатах за неделю выросло лишь на 1 шт. до 800 шт., что и способствовало позитивной динамике.

Также поддержку нашему рынку окажет ситуация на внешних фондовых площадках. В пятницу после нашего закрытия на американских рынках покупки преобладали, в результате чего индекс Dow Jones потерял всего 0,3%, а индекс S&P500 смог вырасти на 0,5%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,6%, однако даже при этом они торгуются выше уровней, соответствующих нашему предыдущему закрытию. На торгах в Азии наблюдается преобладание продаж, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,7% и 0,2% соответственно.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивной динамики нашего рынка в начале дня, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг к локальному сопротивлению, расположенному на отметке 2325 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где в начале дня возможен умеренный подъем основных индексов, чему может помешать реакция игроков на результаты выборов в Италии.

При этом в середине дня на первый план выйдет статистика. Так, в ходе торгов в Старом Свете будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Германии, Франции и Великобритании, а также индекс доверия инвесторов Sentix и статистика по розничным продажам в Еврозоне. Отметим, что мы не исключаем в середине дня возобновления восстановления на рынке энергоносителей, что поддержит российских «быков». Во второй половине сессии внимание игроков переключится на новости из-за океана, где сегодня будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США.

На валютной секции Московской биржи мы не ожидаем существенных движений рубля в начале дня. Российской валюте еще в пятницу удалось отыграть рост цен на нефть, в результате чего, учитывая отсутствие новых поводов для направленного движения, мы ожидаем консолидации основных мировых валют в первые часы торгов. При этом возобновление восстановление рынка энергоносителей в середине дня может дать поводы к дальнейшему укреплению российской валюты. Так, это позволит «медведям» в долларе полноценно закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей.

Отметим, что отсутствие поддержки со стороны налогового периода будет сдерживать продажи в американской валюте, в результате не стоит ожидать существенного отступления доллара от текущих уровней и тестирования поддержки на уровне 56 рублей.