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Мнения аналитиков

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"Медведи" в долларе могут закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, который может позволить нашим акциям скорректировать падение предыдущей недели.

Так, основным поводом к покупкам станет восстановление рынка энергоносителей. Где нефть марки Brent на фоне данных по буровой активности в США, смогла подняться в район 64,6 доллара за баррель, что на доллар выше уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. Отметим, что по данным Baker Hughes число активных нефтяных буровых установок в Штатах за неделю выросло лишь на 1 шт. до 800 шт., что и способствовало позитивной динамике.

Также поддержку нашему рынку окажет ситуация на внешних фондовых площадках. В пятницу после нашего закрытия на американских рынках покупки преобладали, в результате чего индекс Dow Jones потерял всего 0,3%, а индекс S&P500 смог вырасти на 0,5%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,6%, однако даже при этом они торгуются выше уровней, соответствующих нашему предыдущему закрытию. На торгах в Азии наблюдается преобладание продаж, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,7% и 0,2% соответственно. 

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем позитивной динамики нашего рынка в начале дня, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг к локальному сопротивлению, расположенному на отметке 2325 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где в начале дня возможен умеренный подъем основных индексов, чему может помешать реакция игроков на результаты выборов в Италии.

При этом в середине дня на первый план выйдет статистика. Так, в ходе торгов в Старом Свете будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Германии, Франции и Великобритании, а также индекс доверия инвесторов Sentix и статистика по розничным продажам в Еврозоне. Отметим, что мы не исключаем в середине дня возобновления восстановления на рынке энергоносителей, что поддержит российских «быков». Во второй половине сессии внимание игроков переключится на новости из-за океана, где сегодня будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США. 

На валютной секции Московской биржи мы не ожидаем существенных движений рубля в начале дня. Российской валюте еще в пятницу удалось отыграть рост цен на нефть, в результате чего, учитывая отсутствие новых поводов для направленного движения, мы ожидаем консолидации основных мировых валют в первые часы торгов. При этом возобновление восстановление рынка энергоносителей в середине дня может дать поводы к дальнейшему укреплению российской валюты. Так, это позволит «медведям» в долларе полноценно закрепиться ниже сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей.

Отметим, что отсутствие поддержки со стороны налогового периода будет сдерживать продажи в американской валюте, в результате не стоит ожидать существенного отступления доллара от текущих уровней и тестирования поддержки на уровне 56 рублей.

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