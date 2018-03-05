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Данные по рынку труда США обещают поддержку доллару


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Российский рынок откроется несущественным снижением из-за азиатских и американских фьючерсов на фондовые индексы, которые снизились на 1,1% и 0,5% соответственно.

По итогам прошлой недели ведущие мировые индексы снизились в диапазоне от 2% до 5%. Негативная реакция рынка была вызвана заявлениями Президента США о скором введении пошлин на импорт стали и алюминия, чтобы дать импульс развития американским компаниям. Также власти США обещают ограничить ввоз европейских автомобилей, что негативно для европейских автопроизводителей, поскольку американский рынок – основное место сбыта. Таким образом, политика поступательного протекционизма, переходящая в торговую войну на фоне увеличения инфляции, сокращения баланса и повышения процентной ставки ФРС, может стать негативным фактором для американского фондового рынка.

Доллар ослаб к мировым валютам. Однако на текущей неделе будет опубликована ключевая статистика по рынку труда в США. Консенсус-прогноз сигнализирует о сильных результатах, что играет в пользу доллара.

В свою очередь, подъем нефтяных котировок поддержит рубль, но учитывая короткую неделю на российском рынке и приближение выборов Президента РФ, иностранные инвесторы могут выйти в долларовый кэш.

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