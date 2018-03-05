Российский рынок акций сегодня окажется под давлением негативных настроений на мировых площадках

Выступление главы банка Японии Харухико Курода в пятницу стало еще одним аргументом в пользу мнения, что период монетарного стимулирования экономики заканчивается и ужесточение политики центробанков не за горами. К тому же глава ФРС Джером Пауэлл на прошедшей неделе дважды выступал в комиссиях Конгресса и также дал понять, что ставки постепенно будут повышаться.

Наконец, президент Дональд Трамп пообещал в ближайшее время повысить пошлины на импорт стали и алюминия в США. Все эти факторы негативно отразились на российском и европейском рынках, которые в пятницу двигались вниз. Индекс РТС за этот день упал почти на 1%, индекс ММВБ потерял около 0,4%. Европейские индексы пострадали гораздо сильнее – угроза торговой войны между США и Евросоюзом отправила Euro Stoxx 50 на 2,2% ниже уровня закрытия четверга.

Правоцентристская коалиция с участием партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» набрала около 36% голосов по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в Сенат. Однако второе место с 31% голосов пока удерживает антисистемное движение «Пять звезд», выступающее вне блоков и альянсов с какой-либо из других политических сил. Поэтому в ближайшее время в Италии будут предприниматься попытки создания коалиции для формирования большинства, что отразится на всех европейских рынках.

Наступившая рабочая неделя в России короткая, основные важные для российского рынка новости поступят, когда биржи будут закрыт. В среду в США выйдет Бежевая книга, которая дает оценку состояния экономики страны и поэтому имеет важное значение для прогнозирования действий ФРС на ближайшем заседании 20–21 марта. Если содержание Бежевой книги будет свидетельствовать в пользу дальнейшего сильного экономического роста, рынок будет в большей степени ориентироваться на возможность четырех повышений ставки в нынешнем году.

В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ. По мнению рынка, Совет управляющих банка, скорее всего, не станет менять ставки, поскольку инфляция в зоне евро замедляется и находится далеко от целевого уровня, тем не менее инвесторы рассчитывают, что прояснятся сроки окончания программы количественного смягчения. В пятницу выйдут важные данные о ситуации на рынке труда США в феврале. Ожидается прирост числа новых рабочих мест на уровне января и снижение безработицы до 4,0%, что означает полную занятость. Сильные показатели рынка труда также являются фактором, способствующим росту инфляции, а следовательно, и повышению ставок.

В Китае 3 марта началось заседание Народного политического консультативного совета, которое продлится 15 дней и рассмотрит в том числе поправки в Конституцию, а сегодня открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей, поэтому рынки будут следить за политическими новостями из Китая. Как стало известно из материалов, опубликованных перед собранием, КПК ставит задачу поддержать экономический рост на уровне 6,5% в 2018 г., что ниже прошлогоднего роста, составившего 6,9%.

Сегодня азиатские рынки падают, фьючерс на индекс S&P 500 потерял утром около 0,7%. Нефтяные котировки отыграли около 1 долл./барр. с пятничного минимума и продолжают расти. Российский рынок акций сегодня окажется под давлением негативных настроений на мировых рынках.