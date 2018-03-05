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"Дикси" в 2017 г увеличила чистый убыток в 2,2 раза из-за списаний в IV квартале


Рынки
Силуэты деловых людей
Аналитики Промсвязьбанка
 
Чистый убыток Дикси Групп по МСФО по итогам 2017 года увеличился в 2,2 раза - до 6,014 млрд рублей с 2,786 млрд рублей в 2016 году.

В IV квартале убыток ритейлера вырос до 5,037 млрд рублей с 756 млн рублей годом ранее, говорится в сообщении Дикси. EBITDA Дикси в IV квартале выросла на 32,6%, до 2,927 млрд рублей. По итогам 2017 года EBITDA ритейлера увеличилась на 15%, до 11,038 млрд рублей. Выручка Дикси по итогам IV квартала сократилась на 6,4% (до 73,058 млрд рублей), по итогам прошлого года - на 9,1% (до 282,811 млрд рублей).

Чистый убыток Дикси связан с переоценкой вложений в Викторию и является бумажным. В целом, мы отмечаем слабые результаты Дикси по выручке, снижении по году на 9,1% свидетельствует о том, что компания активно оптимизирует количество магазинов. В то же время эффект от этой оптимизации становится ощутимым, что выражается в росте EBITDA.

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