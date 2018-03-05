В бумагах тяжелого машиностроения на NYSE возможен рост волатильности

Обсуждение системы ПРО уменьшило индекс Dow 30 на 3,0% в неделю до 24538,06 пункта. Опасения вокруг слушаний главы ФРС в конгрессе снизили S&P 500 на 2,0% в неделю до 2691,25 пункта. Ожидания повышения ставок столкнули котировки золота в район $1326,4 за унцию. ОПЕК+ и динамика запасов в Америке увеличили цену эталонного сорта нефти Брент до $64,63 за баррель. Очень размеренные темпы изменений в денежно-кредитной политики развитых стран стабилизировали курс евро к доллару около 1,2319 и умерили доходность трежерис до 2,84%.

Оценка перспектив денежно-кредитной политики G7 стала рациональной ближе к концу недели, тогда же фондовые индексы пришли в зелёную зону под влиянием повышения уверенности в будущем и роста сектора блокчейна, который неожиданно проявил устойчивость перед сигналом SEC о возможном ужесточении контроля над биткойном.

Сектор тяжёлого машиностроения, и в том числе его аэрокосмический сегмент, сильно подешевел на сомнениях во внутренней стоимости системы ПРО. Это создавало уникальную возможность для покупки ценных бумаг в преддверии расширения капиталовложений. Акции Boeing (Nyse: BA) упали на 3,4% до $344,67 на предположениях о необходимости дополнительных инвестиций в совместное предприятие с крупнейшим авиастроителем Бразилии Embraer. Бумаги Lockheed Martin (Nyse: LMT) понизились на 4,7% к $341,72 вслед за дискуссией о возможностях преодоления противоракетной обороны, системы для которой поставляет этот высокотехнологичный концерн. Тем не менее к концу недели оба фактора выглядели уже учтёнными в рынке, и это открывало дверь к повышению волатильности в бумагах ОПК по факту новостей о новых поставках для баз в Восточной Европе. Появились сведения о том, что эти поставки будут расширены, и вместе с ними может увеличиться капитализация крупных концернов оборонно-промышленного комплекса НАТО. Прогноз доходностей с минимумов года до конца декабря по наиболее ликвидным американским бумагам, и в том числе по части тяжёлого машиностроения, остаётся в районе +11%-+17% в долларах.

В качестве диверсификации можно и нужно использовать бумаги тех брендов, услуги которых востребованы во все времена, в том числе почтовика United Parcel Service (Nyse: UPS, $105,37, -0,2% в неделю) и ритейлера электроники Best Buy (Nyse: BBY, $73,04, -0,2% в неделю). Волатильность по бумагам UPS может подскочить после расширения покрытия экспресс-доставки и произошедшего в феврале 10%-ного повышения дивидендов. Бренд UPS работает над экспресс-доставкой WorldWide Express Service, с гарантией привоза через 1-3 рабочих дня, в 124 странах и территориях по всему миру, со временем к услуге планируется подключить беспилотники, испытания которых уже ведутся. Холдинг Best Buy, вместе с другими ритейлерами Kohl's, Gap и Nordstrom, показал неожиданно высокий результат за праздничный сезон, сохранив спрос на поход в магазин, на традиционный ритейл, проверенный временем, и увеличил сопоставимые продажи на +9%, параллельно с ускоренным развитием прибыльного онлайн-бизнеса (онлайн-продажи повысились на +18%). При этом, в качестве некого ориентира по направлению движения котировок этого ритейлера электроники, можно использовать, скажем, целевой уровень Piper Jaffray $83 (потенциал +14%).

Основным политическим событием недели стала, бесспорно, полемика вокруг системы ПРО развитых стран, на втором месте выборы в Италии, где популярность чуть менее консервативных политиков возросла после новостей о том, что в Германии СДПГ поддержит коалицию с ХДС канцлера А.Меркель.

В сфере экономической политики, пока в Европе выражают необходимость продолжить стимулирование, глава ФРС США повторил о размеренном повышении ставок, но в том ключе, что их может быть не три, а четыре. По общему мнению, своевременное ужесточение ДКП уберегает экономику от чрезмерного роста цен, что особенно актуально в условиях продолжения роста подындекса инфляционных ожиданий ISM и почасовой заработной платы. В сфере макроэкономики, главным событием недели стало увеличение тарифов на металлы в США, которое и оказало понижательное давление на сектор тяжёлого машиностроения.

На этой неделе в центре внимания будет заседание ЕЦБ, хотя каких-то изменений от него не ждут, а также данные по занятости в США, в которых инвесторов беспокоит динамика всех основных показателей. Кроме того в центре внимания Costco Wholesale Corporation, Target Corporation, Ross Stores, Autodesk, Dollar Tree, пищевика Kroger, производителя медицинского оборудования Cooper, банка Leucadia National, компании юридического и налогового консалтинга H & R Block Inc, ритейлера Urban Outfitters.