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"Газпром" планирует разорвать контракты с "Нафтогазом": негативно для восприятия рынком


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Гендиректор Газпрома Алексей Миллер в пятницу заявил, что компании придется разорвать оба контракта с украинским Нафтогазом - на транзит и на поставку газа на Украину.

Это реакция на последнее решение Стокгольмского арбитража на прошлой неделе, который обязал Газпром выплатить Нафтогазу $2.56 млрд за поставку более низких транзитных объемов через Укртрансгаз в 2009-17. Более того, Газпрому придется выплачивать Нафтогазу $2.35 млрд ежегодно в 2018-19, вне зависимости от объемов, которые он будет поставлять через украинские трубопроводы. 

Процедура расторжения контрактов вновь должна будет проходить с участием Стокгольмского арбитража, и разбирательства могут занять месяцы, если не годы. В конечном итоге, срок действия обоих контрактов Газпрома может истечь раньше (конец 2019), чем Стокгольмский арбитраж вынесет какое-либо решение. Более того, заявление о намерении расторгнуть контракты вряд ли окажет какое-либо существенное влияние на бизнес Газпрома, поскольку у него сейчас ограничены возможности обхода украинского транзита (Северный поток и Ямал-Европа в настоящий момент полностью загружены, учитывая аномально низкие температуры и высокий уровень потребления газа в Европе).

Тем временем, это заявление скорее всего будет негативно воспринято рынком, поскольку оно ухудшает восприятие профиля Газпрома, вызывая воспоминания о проблемах с поставками газа в Европу в 2006 и 2009.

Мы будем наблюдать за развитием ситуации, но вновь подчеркнем, что она вряд ли повлияет на текущий бизнес Газпрома, включая поставки газа в европейские страны. Напоминаем, что Газпром в настоящий момент реализует два газопроводных проекта, направленных на существенное сокращение необходимости в украинском транзите - Северный Поток-2 и 2-я очередь Турецкого потока, которая предназначена исключительно для Южной Европы.

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