ЦБ снизит ставку в марте на 25 б.п.

Рост индикатора объясняется повышением новых заказов, выпуска и занятости на фоне по-прежнему умеренной инфляции в части затрат и конечных услуг. Рост спроса, как отмечается, все еще не позволяет компаниям в полной мере перекладывать повышение издержек в конечные цены. В целом, рост индекса сферы услуг позволил нивелировать негативное влияние его снижения в промышленности, поэтому композитный индекс немного подрос с 54.8 до 55.2 пунктов, указывая на умеренное восстановление после снижения в январе. В целом, индекс остается на уровне средней за 2017 г., предполагая умеренный рост ВВП. Полагаем, что данные позволяют ЦБ снизить ставку на 25 б.п. в марте.