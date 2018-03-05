Рост индикатора объясняется повышением новых заказов, выпуска и занятости на фоне по-прежнему умеренной инфляции в части затрат и конечных услуг. Рост спроса, как отмечается, все еще не позволяет компаниям в полной мере перекладывать повышение издержек в конечные цены. В целом, рост индекса сферы услуг позволил нивелировать негативное влияние его снижения в промышленности, поэтому композитный индекс немного подрос с 54.8 до 55.2 пунктов, указывая на умеренное восстановление после снижения в январе. В целом, индекс остается на уровне средней за 2017 г., предполагая умеренный рост ВВП. Полагаем, что данные позволяют ЦБ снизить ставку на 25 б.п. в марте.
ЦБ снизит ставку в марте на 25 б.п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.