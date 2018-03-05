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Аукционы ОФЗ и повышенный спрос на ликвидность могут поддержать рубль


Рынки / Валюта
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
На текущей неделе рубль продолжит испытывать на себе давление со стороны неблагоприятных внешних факторов.

Политическая неопределенность в Европе, протекционистские заявления президента США и противоречивость рыночных сигналов перед заседаниями ЕЦБ и ФРС - все это сокращает интерес к рисковым активам. Положение рубля, кроме того, усугубляется неустойчивыми настроениями на нефтяном рынке.

На неделе внимание на торговых площадках будет сосредоточено на заседании ЕЦБ и данных по рынку труда в США. Европейский регулятор с большей вероятностью не станет вносить изменения в краткосрочную программу действий, основное внимание будет обращено на экономические прогнозы ЕЦБ.

В то же время данные по рынку труда в США могут продемонстрировать сохранение динамики роста заработных плат, что подкрепит рыночные ожидания о более быстрых темпах повышения ставки ФРС. В итоге доллар имеет все шансы укрепиться по отношению к евро по итогам недели.

Впрочем, рублю предстоит оценить полноценно эти данные и их влияние на рынки лишь после длинных выходных. Из внутренних факторов, которые могут частично сгладить влияние внешнего фона, можно выделить аукционы ОФЗ и повышенный спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB - 56.8-57.5.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки денежного рынка несколько снизились в соответствии с нашими ожиданиями и находятся в настоящее время в диапазоне 7-7.3% (по сравнению с 7-7.5% в конце предыдущей недели). Снижение ставок произошло на фоне некоторого роста совокупного объема рублевой ликвидности на корсчетах и депозитах в ЦБ ~4,65 трлн. руб (рост примерно на 250 млрд. руб. с конца прошлой недели). В связи с завершением налогового периода спрос на рублевую ликвидность постепенно нормализовался. Ожидаем дальнейшего умеренного понижательного движения ставок на денежном рынке в район отметки 7% в рамках недели. Этому будет также способствовать формирование ожиданий об очередном снижении ставки ЦБ на заседании 23 марта.

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