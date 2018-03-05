Суверенные евробонды РФ завершили неделю в минусе из-за падения нефтяных котировок

Поздно вечером доходности UST стали расти, но повышательная динамика сложилась и на нефтяном рынке, что нивелировало влияние роста доходности госбумаг США. Стоит отметить, что продажи российских евробондов были весьма сдержанными. На суверенной кривой наибольшие потери понес евробонд RUSSIA’28 (YTM 4,4%), подешевевший примерно на 0,4 п.п., в результате его доходность выросла на 3 б.п. до 4,4% годовых.

Длинные суверенные выпуски потеряли примерно 0,3–0,4 п.п. от номинала. В пятницу стало известно, какие еврооблигации в текущем году могут быть предложены к обмену. Согласно директиве правительства, это могут быть выпуски с погашением в 2019, 2020, 2030 годах. Напомним, что общая номинальная стоимость новых бумаг, которые будут размещены в рамках обмена, не должна превысить 4 млрд долл. Особой реакции в выпусках на новость не последовало, можно лишь отметить, что RUSSIA’20 (YTM 3,1%) подешевел на 0,1 п.п. По итогам прошлой недели, несмотря на возвращение РФ второго рейтинга инвестиционного уровня в иностранной валюте, российские длинные долларовые бумаги подешевели примерно на 0,7–0,9 п.п., а потери среднесрочных выпусков были в пределах 0,2 п.п.

Внимание инвесторов переместилось с динамики базового актива (отметим, что доходность UST10 по итогам прошлой недели даже немного снизилась) на движение цен на нефть. Цена барреля марки Brent за прошлую неделю опустилась более чем на 4%, что российскому рынку проигнорировать не удалось. Пятилетний CDS-спред РФ в пятницу продолжил расти, однако по итогам недели остался без изменений на уровне 108 б.п.

Евробонды Газпрома за неделю смогли подорожать, несмотря на продажи в пятницу

В корпоративном сегменте динамика котировок была также сдержанной. Продажи отмечались в бумагах Газпрома на фоне обострения конфликта с Нафтогазом. GAZPRU’34 (YTM 5,4%) потерял в ходе торгов 0,5 п.п. от номинала. Однако, несмотря на продажи в пятницу, по итогам прошлой недели длинные бумаги газового монополиста продемонстрировали рост в среднем на 0,6–0,8 п.п. от номинала и опередили по динамике большинство выпусков в корпоративном сегменте. Евробонды госбанков изменились в цене вновь незначительно. В металлургическом сегменте снижение котировок было небольшим, по итогам же недели в аутсайдерах российского рынка оказались выпуски Русала, подешевевшие в среднем на 1 п.п. Сегодня утром внешний фон в основном благоприятный: доходности UST10 растеряли почти весь прирост, произошедший в пятницу вечером, и сейчас находятся в районе 2,82%, цены на нефть поднялись до 64,5 долл./барр., но азиатские индексы и котировки американских фьючерсов преимущественно движутся вниз.