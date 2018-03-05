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Драйверов для дальнейшего снижения доходностей ОФЗ пока нет


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В пятницу рублевые активы продолжили дешеветь вслед за нефтью, котировки которой вплотную приблизились к 63,3 долл./барр., минимуму с середины февраля.

Рубль в ходе основной сессии потерял почти 50 коп. и закрылся на отметке 57,3 руб./долл. Однако после завершения основной сессии в РФ нефть восстановилась до 64,5 долл./барр., а вместе с ней подорожал и рубль, вновь преодолев рубеж в 57 руб./долл. Рублевые госбумаги в пятницу потеряли примерно 0,1 п.п. от номинала, но оборот был очень маленьким, едва превысив 9 млрд руб. Больше всего сделок было в пятнадцатилетних ОФЗ 26221 (почти на 2,2 млрд руб.), их цена снизилась на 0,1 п.п. от номинала. Активно торговались и ОФЗ 26222 с погашением в 2024 г., которые к концу дня подешевели на 0,2 п.п.

Рынок ОФЗ довольно быстро отыграл повышение суверенного рейтинга РФ агентством S&P – в понедельник доходности вдоль кривой ОФЗ снизились в среднем на 5–8 б.п., при этом объемы торгов нельзя назвать высокими.

Однако во второй половине недели преобладали продажи, что нивелировало все снижение доходностей понедельника. Прошлую неделю кривая ОФЗ завершила без изменений: доходность на ближнем участке составляет 6,4% годовых, на среднем – примерно 6,65–6,85%, на дальнем – около 7% в десятилетней точке. Напомним, что продажи рублевых облигаций начались с ростом предложения Минфина: финансовое ведомство предложило два новых выпуска, а именно шестнадцатилетние ОФЗ 26225 и шестилетние ОФЗ 26223 совокупным объемом 50 млрд руб. Несмотря на негативную реакцию инвесторов при объявлении параметров аукционов, оба новых бонда были проданы при высоком спросе и почти без премии ко вторичному рынку.

К концу недели продажи рублевых активов усилились на фоне заметного падения цен на нефть. Как мы уже отмечали ранее, теперь, когда все ключевые события для российского рынка позади, в краткосрочной перспективе драйверы для дальнейшего снижения доходностей отсутствуют, и рынок может еще немного скорректироваться после хорошего ралли, длившегося с начала года.

На предстоящей неделе, которая будет короткой для российского рынка, все важные события на мировых площадках начнутся после закрытия торгов в России в среду вечером.

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