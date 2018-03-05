FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Всю прошедшую неделю ставки МБК поддерживались выше уровня ключевой


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Всю прошедшую неделю ставки МБК поддерживались выше уровня ключевой ставки Банка России: межбанковский рынок оставался под влиянием прошедших налоговых платежей, негативный эффект от которых был усилен депозитными операциями «тонкой настройки» ЦБ.

В понедельник в систему возвращается 350 млрд руб., размещенных банками у регулятора на выходные, однако ЦБ вновь проведет депозитные операции с увеличением лимита на них до 570 млрд руб.

Во вторник банки завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, что с учетом стерилизации ликвидности регулятором может усилить давление на ставки МБК и, как минимум, продержит их выше ключевой ставки до конца короткой недели. Однако с учетом того, что сегодня ЦБ планирует абсорбировать ликвидность лишь на один день, можно предположить, что во вторник регулятор также пойдет на встречу банкам и либо возьмет паузу в проведении операций, либо сократит по ним лимиты (в том числе на недельном депозитном аукционе) для краткосрочного возврата в систему необходимого объема ликвидности. 

Также во вторник банки возвращают 200 млрд руб. по депозитам Внешэкономбанка (размещены год назад), однако уже в среду госкорпорация проведет новый аукцион по размещению 180 млрд руб. на 124 дня. С учетом того, что минимальная ставка размещения на новом аукционе будет составлять 6,7% годовых (против 9% годом ранее), что на 26 б.п. ниже индикативной ставки ЦБ по розничным вкладам, можно ожидать повышенного интереса кредитных организаций к депозитному аукциону.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ