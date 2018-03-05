Всю прошедшую неделю ставки МБК поддерживались выше уровня ключевой

В понедельник в систему возвращается 350 млрд руб., размещенных банками у регулятора на выходные, однако ЦБ вновь проведет депозитные операции с увеличением лимита на них до 570 млрд руб.

Во вторник банки завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, что с учетом стерилизации ликвидности регулятором может усилить давление на ставки МБК и, как минимум, продержит их выше ключевой ставки до конца короткой недели. Однако с учетом того, что сегодня ЦБ планирует абсорбировать ликвидность лишь на один день, можно предположить, что во вторник регулятор также пойдет на встречу банкам и либо возьмет паузу в проведении операций, либо сократит по ним лимиты (в том числе на недельном депозитном аукционе) для краткосрочного возврата в систему необходимого объема ликвидности.

Также во вторник банки возвращают 200 млрд руб. по депозитам Внешэкономбанка (размещены год назад), однако уже в среду госкорпорация проведет новый аукцион по размещению 180 млрд руб. на 124 дня. С учетом того, что минимальная ставка размещения на новом аукционе будет составлять 6,7% годовых (против 9% годом ранее), что на 26 б.п. ниже индикативной ставки ЦБ по розничным вкладам, можно ожидать повышенного интереса кредитных организаций к депозитному аукциону.