Рост ВВП РФ в текущем году не превысит 1%

Главным драйвером роста, по мнению регулятора, станет потребление, рост которого поддержит продолжающийся рост зарплат и розничного кредитования. Хотя мы разделяем мнение о том, что потребление является одним из основных драйверов роста, мы все же иначе смотрим на масштаб и сезонность его восстановления в этом году.

Мы ожидаем более сильного роста в 1П18 на фоне завершения государственных инвестиционных проектов.

Мы также считаем, что в данный момент восстановление потребления позитивно повлияет на российских производителей и запасы. Тем не менее, мы считаем, что начиная с 2П18 рост розничного кредитования спровоцирует рост инфляции, и ЦБ по этой причине вынужден будет ужесточить свою политику, что несколько охладит экономику.

Мы также ожидаем, что правительство сосредоточит внимание на улучшении собираемости налогов, что окажет сдерживающий эффект на восстановление роста. В итоге мы ожидаем, что ВВП вырастет всего на 1,0% г/г в этом году, что ниже официального прогноза правительства.