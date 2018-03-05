Торговые войны беспокоят инвесторов - S&P500 не сможет подняться выше 2700 п

DJ-30 не удалось этого сделать на фоне падения курса акций McDonald's. Над рынком всю неделю довлели страхи по поводу возрастающей инфляции и перспектив начала торговых войн. Поэтому по итогам пяти дней основные индикаторы оказались в минусе на 1-3%.

Золото прервало серию из трех падений подряд. Апрельский фьючерс на металл подрос на 1,4% - до 1323,40 за унцию на фоне возросшего интереса к защитным активам. Нефть WTI выросла в пятницу на 0,2% до $61,09 за баррель, однако за неделю потеряла 4%.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что у Европейского союза нет выбора, кроме как соответствующим образом ответить, если Соединенные Штаты реализуют планы по введению тарифов на импорт стали и алюминия из Европы. Ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр озвучил похожую точку зрения. Эти комментарии стали основной негативной новостью в пятницу.

Последствия введения тарифов на импорт металлов в США, а также ответной мировой реакции сильнее всего беспокоят инвесторов. Это не будет способствовать росту американских индексов, в течение недели S&P500 вряд ли поднимется выше отметки 2700 пунктов. Наиболее важные статистические данные в среду и пятницу, будут опубликованы экономический отчет ФРС («Бежевая книга») и данные по рынку труда, соответственно. В ближайшие дни инвесторы будут осторожны в своих действиях, ждем, что снизится объём торгов, а динамика в целом будет неопределенной.

Сегодня в США станет известна информация по индексам деловой активности PMI в сфере услуг (17:45 мск), а также производственной активности ISM (18:00 мск). Ожидается рост первого и снижение второго. Новости, в целом, положительные, так как индекс ISM месяцем ранее показал рекордное за последние годы значение. На фоне опасений ускорения роста инфляции реакция рынка будет смешанной.

На фоне замедления роста индексов, сектора технологий (XLK) и здравоохранения (XLV) будут двигаться лучше рынка. Считаем, что в течение этой недели ETF данных секторов прибавят около 1,5%.