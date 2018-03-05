Миноритарии "Газпрома" становятся заложниками политики

По его словам, восполнить разницу в стоимости топлива должна российская компания.

В пятницу «Газпром» объявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом». Решение было принято после вердикта Стокгольмского арбитражного суда в рамках разбирательства между двумя компаниями. «Газпром» и «Нафтогаз» инициировали разбирательство еще в 2014 году. Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» $2 млн за осуществленные поставки, российская сторона должна украинской $2,56 млрд. В «Газпроме» объявили, что не согласны с решением суда и намерены защищать свои права.

Все стратегические решения в «Газпроме» всегда принимал Кремль. И нынешнюю ситуацию стоит рассматривать, прежде всего, в рамках общего противостояния России с Западом. Вряд ли стоит удивляться, что после жесткой речи Владимира Путина на прошлой неделе Москва пошла на ужесточение курса. «Газпром» частично зависим от украинского газового транзита. Избавиться от данной зависимости он сможет только после запуска «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Будут ли построены новые трубопроводы - сказать сложно, в данной истории политика по-прежнему сильней экономики. До нормализации отношений Москвы и Киева очень далеко. Мы лишь напомним, что в конце 2013 года, Москва и Киев договорились о газовых поставках на льготных условиях. Тогда условия для Украины были сопоставимы с условиями для Беларуси. Плюс Россия обязалась выдать Украине кредит на $15 млрд. В реальности сумма кредита составила только $3 млрд., по которому Украина по факту объявила дефолт.

Пока можно лишь предполагать, как будет дальше развиваться ситуация. Весна близка, и скоро газовый вопрос станет для Киева менее острым. Досрочный разрыв контрактов – это потеря части экспортной выручки и доходов российского бюджета. «Газпром», конечно, постарается минимизировать свои потери за счет альтернативных экспортных маршрутов. Бюджет Российской Федерации и сам «Газпром» потери переживут. Дефолт по долговым обязательствам «Газпрому» не грозит. Однако корпоративный кредитный рейтинг может быть снижен. Дивиденды акционерам также могут существенно снизиться. Возможно, также будут заморожены наиболее капиталоемкие инвестиционные проекты. Сокращение инвестиционной программы выглядит логичным в данных условиях.

Миноритарии «Газпрома» в текущей ситуации становятся заложниками политики. Рынок, несомненно, будет отыгрывать плохие и очень плохие новости. «Газпром», конечно, очень-очень дешев. Десять лет назад за акции газового холдинга, в который еще входят нефтянка и электроэнергетика, биржа давала $10-13, сейчас – $2,4.

Но кто сказал, что «Газпром» не может быть еще дешевле. Апсайд у «Роснефти» и «Лукойла» однозначно меньше, но риски инвестиций в данные бумаги не сопоставимы с рисками акций «Газпрома».