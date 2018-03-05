FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Миноритарии "Газпрома" становятся заложниками политики


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витриенко сообщил, что Украине пришлось купить европейский газ в четыре раза дороже, чем у «Газпрома».

По его словам, восполнить разницу в стоимости топлива должна российская компания.

В пятницу «Газпром» объявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом». Решение было принято после вердикта Стокгольмского арбитражного суда в рамках разбирательства между двумя компаниями. «Газпром» и «Нафтогаз» инициировали разбирательство еще в 2014 году. Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» $2 млн за осуществленные поставки, российская сторона должна украинской $2,56 млрд. В «Газпроме» объявили, что не согласны с решением суда и намерены защищать свои права.

Все стратегические решения в «Газпроме» всегда принимал Кремль. И нынешнюю ситуацию стоит рассматривать, прежде всего, в рамках общего противостояния России с Западом. Вряд ли стоит удивляться, что после жесткой речи Владимира Путина на прошлой неделе Москва пошла на ужесточение курса. «Газпром» частично зависим от украинского газового транзита. Избавиться от данной зависимости он сможет только после запуска «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Будут ли построены новые трубопроводы - сказать сложно, в данной истории политика по-прежнему сильней экономики. До нормализации отношений Москвы и Киева очень далеко. Мы лишь напомним, что в конце 2013 года, Москва и Киев договорились о газовых поставках на льготных условиях. Тогда условия для Украины были сопоставимы с условиями для Беларуси. Плюс Россия обязалась выдать Украине кредит на $15 млрд. В реальности сумма кредита составила только $3 млрд., по которому Украина по факту объявила дефолт. 

Пока можно лишь предполагать, как будет дальше развиваться ситуация. Весна близка, и скоро газовый вопрос станет для Киева менее острым. Досрочный разрыв контрактов – это потеря части экспортной выручки и доходов российского бюджета. «Газпром», конечно, постарается минимизировать свои потери за счет альтернативных экспортных маршрутов. Бюджет Российской Федерации и сам «Газпром» потери переживут. Дефолт по долговым обязательствам «Газпрому» не грозит. Однако корпоративный кредитный рейтинг может быть снижен. Дивиденды акционерам также могут существенно снизиться. Возможно, также будут заморожены наиболее капиталоемкие инвестиционные проекты. Сокращение инвестиционной программы выглядит логичным в данных условиях.

Миноритарии «Газпрома» в текущей ситуации становятся заложниками политики. Рынок, несомненно, будет отыгрывать плохие и очень плохие новости. «Газпром», конечно, очень-очень дешев. Десять лет назад за акции газового холдинга, в который еще входят нефтянка и электроэнергетика, биржа давала $10-13, сейчас – $2,4.

Но кто сказал, что «Газпром» не может быть еще дешевле. Апсайд у «Роснефти» и «Лукойла» однозначно меньше, но риски инвестиций в данные бумаги не сопоставимы с рисками акций «Газпрома».

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ