Техническая картина продолжает развиваться в пользу дальнейшего снижения рынка США

Итак, немцам всё-таки удалось создать правящую коалицию, тем самым избежав новых досрочных парламентских выборов. Партия СДП заявила, что 66,02% её членов проголосовали за формирование коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель. Вторая новость, пришедшая из Италии, оказалась не столь позитивной, но рисков пока инвесторы не видят. На прошедших в воскресение в Италии выборах победу одержали евроскептики, но никто из них пока не хочет поднимать вопрос о выходе из еврозоны, разговоры идут лишь о новых реформах. Ни одна из партий в Италии не набрала большинства, поэтому и в этой стране, по примеру Германии, придётся заключать коалицию. Наиболее важное событие для европейских площадок теперь – предстоящее на текущей неделе заседание Европейского Центрального Банка, которое пройдёт в четверг, 8 марта. До этого дня на европейских площадках могут преобладать умеренный позитив и нейтральные настроения.

Пока европейские риски отошли на второй план, на первый начали выходить риски новой мировой товарной войны, которую уже готов объявить Д. Трамп. В своём твиттере Трамп написал о готовности повысить пошлины на импорт стали и алюминия, а если Европа введёт ответные меры, то Трамп готов пойти дальше и ввести пошлины на весь европейский автопром, акции которого, кстати, ещё в пятницу рухнули почти на 5%. Не стоит забывать и про Китай, который в качестве ответных мер может объявить о начале выхода из американских облигаций, а он крупнейший их держатель. В общем, Трамп уже в ближайшие недели может выпустить из бутылки такого джина, который рискует уничтожить всё восстановление мировой экономики. А если мировой экономике поплохеет, то первым делом это отразится на ценах на сырьё, и, конечно, на всех валютах и развивающихся странах. Россия в списке риска на первых местах.

В первой половине дня биржевые индексы в Европе показали умеренный рост в пределах 0.5%, а вот фьючерсы на основные американские индексы утром теряли до 0.5%, но позже отыграли все потери. Пока на рынках преобладает нервозность, и инвесторы не торопятся вкладываться в рисковые активы. Российские биржевые индексы в первой половине дня показали рост чуть более 1%, но и тут весь рост выглядит как технический отскок после падения на прошлой неделе. Рублёвый индекс российской биржи пока держится выше отметки 1310 пунктов, при этом валютный индекс РТС торгуется вблизи отметки 1277 пунктов. К закрытию торгов ситуация может немного ухудшиться. Практически все сектора российского фондового рынка показывают единую позитивную динамику.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит негативно, т.к. на прошлой неделе подтвердились первые признаки разворота. При закрытии любого дня ниже отметки 2250 пунктов лучше частично выходить из акций. С прицелом на март стоит готовиться к коррекции.

Сырье и валюты

Индекс промышленных металлов сегодня теряет ещё 0.5%. На него продолжают давить новости из Китая, где власти решили сократить дефицит бюджета более существенно, до 2.6%, а это явно приведёт к замедлению экономики Поднебесной. С открытием торгов в США, после новостей из Китая негативная динамика может усилиться. Драгоценные металлы сегодня показывают нейтральную динамику. Цена тройской унции золота консолидируется на отметке 1325$. С учётом дальнейшего курса повышения ставок в США и с расчётом на глобальный разворот американского доллара, пока перспективы золота не очень привлекательны.

Котировки нефти марки Brent после пятничного роста на 2% сегодня торгуются в минусе на 0.4%, около отметки 66.4$ за баррель. Пока нефти оказывают поддержку противоречивые новости из Ливии, плюс риски геополитики на Ближнем Востоке.

На глобальном валютном рынке американский доллар продолжает попытки восстановления. После новостей из Италии европейская валюта потеряла в пределах 0.5%, а индекс доллара к корзине международных валют (DXY) вновь поднялся выше отметки 90 пунктов. Практически все валюты развивающихся стран сегодня теряют позиции, и рубль не является исключением. Российский рубль в паре с американским долларом сегодня теряет 0.5% и торгуется вблизи отметки 57,15. С прицелом на март-апрель риски дальнейшего снижения национальной валюты стоит оценивать, как высокие.

Фьючерсы на основные биржевые американские индексы сегодня торгуются нейтрально, но драйверов для роста рынков акций за океаном явно нет. Не исключено, что мы ещё увидим попытки отскока по американским биржевым индексам, но техническая картина сейчас продолжает развиваться в пользу дальнейшего снижения. Важных данных по экономике сегодня нет.