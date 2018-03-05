В марте котировки нефти останутся в диапазоне $64-65 за баррель Brent

Согласно прогнозу, к 2023 году мировой спрос на нефть вырастет на 6,9 млн баррелей в сутки и составит 104,7 млн баррелей в сутки. Так, спрос на нефть на Ближнем Востоке будет расти на 1,1 млн баррелей в сутки в ближайшие пять лет. Примерно такими же темпами будет расти спрос на нефть в Индии и Китае, а в США – на 0,5 млн баррелей в сутки.

Основными факторами роста спроса на нефть, считают в агентстве, будет развитие нефтехимии в странах Азии, а также рост спроса на авиаперевозки в странах АТР, и, как следствие, рост производства и потребления авиакеросина. Напомним, что ранее МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году с 1,3 до 1,4 млн баррелей в сутки.

По всей видимости, в агентстве считают, что дефицит нефти в ближайшие пять лет миру не угрожает, хотя агентство делает оговорку насчет возможного падения добычи нефти в 2018 году в Венесуэле, а также в Анголе и Ливии. Даже тот факт, что в мире происходит все меньше открытий месторождений традиционной нефти с высоким уровнем запасов, агентство не смущает – по мнению экспертов МЭА, недостаток традиционной нефти в мире со временем полностью будет восполняться добычей сланцевой нефти в США и ряде других стран – Бразилии, Канаде, и даже, возможно, в Австралии и Норвегии (последней, согласно ряду авторитетных экспертных оценок, уже к 2022 году угрожает серьезный дефицит традиционной нефти). Тем не менее, в текущем году агентство оценивает достаточно оптимистично, хотя и с оговорками, перспективы сохранения высокой цены нефти. Ранее глава агентства Фатих Бироль заявлял, что в 2018 году снижение добычи нефти в Венесуэле и действие соглашения ОПЕК+ может вызвать рост цены на нефть до $70 за баррель. Рост добычи сланцевой нефти в США выглядит как среднесрочная угроза для роста цен на нефть, однако растущий спрос вполне может поглотить и даже превысить растущее предложение.

В более отдаленной перспективе можно вспомнить, как еще 5-6 лет назад все мировые СМИ рассказывали о «сланцевой революции» на рынке газа, и тогда делались прогнозы относительно роста поставок газа из США в Европу. Результат – к концу 2017 года «Газпром» восстановил и даже увеличил долю на газовом рынке Европы, а США уже покупают российский сжиженный природный газ из-за аномально холодной зимы. В марте мы ожидаем, что нефть смеси Brent будет торговаться в коридоре в $64-65 за баррель.