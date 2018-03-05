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ЦБ ФР, скорее всего, продолжит цикл снижения ключевой ставки


Облигации / Рынки
#Евгений Жорнист
Евгений Жорнист
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
 
Доходности казначейских облигаций США на прошлой неделе продолжили понемногу снижаться, рынок постепенно успокаивается после роста ожиданий темпов повышения ставки ФРС, спровоцированных сменой руководства ФРС и первыми заявлениями нового главы.

На прошлой неделе два его выступления были восприняты более благосклонно рынком, в результате доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2,84%, 30-летних – до 3,12%. Определенную поддержу оказали и заявления Трампа по поводу введения пошлин на импорт стали и алюминия в США, воспринятые как увеличение риска торговой войны, что создает дополнительные риски для экономики.

Впрочем, наиболее важным событием для базовых долларовых ставок будет предстоящее заседание Комитета по операциям на открытом рынке 21 марта. Судя по ожиданиям рынка, повышение ключевой ставки ФРС на 0,25 п.п. – вопрос решенный, важнее то, какой комментарий за этим последует. И с этой точки зрения интересны итоги заседаний ЕЦБ и Банка Японии на этой неделе как оценка общего настроя глобальных регуляторов, а также данные по рынку труда США, которые выйдут на этой неделе и позволят дать оценку возможности (и необходимости) ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. 

Российские еврооблигации, как и еврооблигации многих других стран, на этом фоне показывали достаточно сдержанную динамику. С начала года рост базовых доходностей был во многом скомпенсирован сужением кредитных спредов, 5-летний CDS на суверенный российский долг вплотную приближался к отметке 100 б.п. На наш взгляд, возможности сужения кредитных спредов еще не до конца исчерпаны, что существенно снижает рыночные риски этого класса активов по сравнению с казначейскими облигациями. 

На рынке рублевых облигаций на прошлой неделе наблюдалась небольшая фиксация прибыли, доходности ОФЗ выросли в пределах 10 б.п. Но в целом спрос на рублевый долг остается высоким, что иллюстрируется большим объемом новых размещений: на прошлой неделе по 25 млрд руб. разместили Сбербанк и РСХБ. Правда, тот же высокий спрос приводит к тому, что участвовать в размещениях лучше избирательно. Мы, например, приняли решение участвовать только в РСХБ, посчитав предлагаемую Сбербанком доходность низкой.

Общая же идея в рублевых облигациях остается в силе. Оценка недельной инфляции оказалась нулевой, так что пока признаков ускорения роста потребительских цен нет. А значит, ЦБ ФР, скорее всего, продолжит цикл снижения ключевой ставки.

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