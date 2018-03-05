Конфликт "Газпрома" и Украины может ударить по суверенному рейтингу России

Вероятность понижения до спекулятивного уровня рейтингов международных агентств S&P и Fitch, c нашей точки зрения, не очень высока. Однако, Moody’s вполне может отложить повышение суверенного рейтинга России до инвестиционной категории. При этом кредитные рейтинги самого "Газпрома", естественно, более уязвимы, чем суверенные рейтинги России.

В заключение стоит сказать, что "Газпром" может пролоббировать повышение тарифов на внутреннем рынке с целью компенсировать финансовые потери в Европе. Повышение тарифов на газ, естественно, отрицательно скажется на темпах экономического роста в Российской Федерации, а также вряд ли обрадует простых россиян.