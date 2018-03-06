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Инвесторы не посчитали торговую войну неизбежной


Рынки
Березина Наталия
Наталия Березина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Российский рынок, скорее всего, ждет позитивное открытие.

Вчера были опубликованы данные по сфере услуг для ключевых экономик мира. В CША индекс ISM Non-Manufacturing снизился меньше, чем ожидалось, а европейский PMI упал, в то время как согласно прогнозам должен был остаться на прежнем уровне. Российский же показатель PMI в сфере услуг за февраль превзошел ожидания и увеличился с 55,1 до 56,5 пункта. Сегодня будет достаточно тихий с точки зрения графика статистических публикаций день, разве что в Штатах выйдет отчет по промышленным заказам и API представит еженедельные данные об изменении нефтяных запасов.

Российский рынок вчера закрылся на 1,4% в плюсе по индексу РТС, чему способствовала повышательная динамика нефтяных котировок.

Глобальные индексы отыгрывали пятничное снижение: EuroStoxx50 прибавил 0,9%, S&P500 закрылся ростом на 1,1%. Президент США Дональд Трамп допустил вариативность в повышении тарифов для Канады и Мексики, в то время как ряд конгрессменов- республиканцев выступает против ввода новых пошлин, в итоге инвесторы посчитали торговую войну несколько менее вероятной.

Азиатские индексы сегодня утром торгуются преимущественно в зеленой зоне, динамика фьючерса на S&P не носит ярко выраженного тренда, а котировки Brent прибавляют порядка 0,2%. Фьючерс на индекс РТС указывает, что российский рынок откроется примерно на 1% в плюсе.

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