Инвесторы не посчитали торговую войну неизбежной

Вчера были опубликованы данные по сфере услуг для ключевых экономик мира. В CША индекс ISM Non-Manufacturing снизился меньше, чем ожидалось, а европейский PMI упал, в то время как согласно прогнозам должен был остаться на прежнем уровне. Российский же показатель PMI в сфере услуг за февраль превзошел ожидания и увеличился с 55,1 до 56,5 пункта. Сегодня будет достаточно тихий с точки зрения графика статистических публикаций день, разве что в Штатах выйдет отчет по промышленным заказам и API представит еженедельные данные об изменении нефтяных запасов.

Российский рынок вчера закрылся на 1,4% в плюсе по индексу РТС, чему способствовала повышательная динамика нефтяных котировок.

Глобальные индексы отыгрывали пятничное снижение: EuroStoxx50 прибавил 0,9%, S&P500 закрылся ростом на 1,1%. Президент США Дональд Трамп допустил вариативность в повышении тарифов для Канады и Мексики, в то время как ряд конгрессменов- республиканцев выступает против ввода новых пошлин, в итоге инвесторы посчитали торговую войну несколько менее вероятной.

Азиатские индексы сегодня утром торгуются преимущественно в зеленой зоне, динамика фьючерса на S&P не носит ярко выраженного тренда, а котировки Brent прибавляют порядка 0,2%. Фьючерс на индекс РТС указывает, что российский рынок откроется примерно на 1% в плюсе.