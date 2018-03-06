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Мнения аналитиков

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Вчерашний рост открывает возможность движения пары доллар-рубль к 56 и ниже


Рынки / Валюта
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 
На фоне относительно стабильной динамики доллара на мировом рынке (по индексу DXY) рубль большую часть дня оставался аутсайдером среди ЕМ валют.

Основной понижательный импульс рубль ощутил сразу после открытия, когда спрос со стороны нерезидентов двинул курс к отметкам 57.15-57.20/USD. Лишь спустя какое-то время потоки оказались сбалансированными, что вкупе с некоторым ростом цены на нефть до US$65/брл позволило рублю скорректироваться до 57.00/USD, а в вечерние часы выйти в топ-3 лидеров по темпам роста к USD (0.7%) на фоне продолжившегося повышения цен на нефть почти до US$66/брл, снижения доллара к основным мировым валютам и роста рынка акций в США.

Новости о снижении покупок валюты Минфином с 15.7 до 9.6 млрд. руб. в день явного влияния на курс не оказали, хотя могли также поспособствовать некоторой стабилизации настроений к обеду. В остальном каких-то явных историй не наблюдалось, его движения по-прежнему во многом определяются внешними рынками. Вчерашний вечерний рост открывает возможность движения к 56/USD и ниже.

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