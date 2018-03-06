Вчерашний рост открывает возможность движения пары доллар-рубль к 56 и ниже

Основной понижательный импульс рубль ощутил сразу после открытия, когда спрос со стороны нерезидентов двинул курс к отметкам 57.15-57.20/USD. Лишь спустя какое-то время потоки оказались сбалансированными, что вкупе с некоторым ростом цены на нефть до US$65/брл позволило рублю скорректироваться до 57.00/USD, а в вечерние часы выйти в топ-3 лидеров по темпам роста к USD (0.7%) на фоне продолжившегося повышения цен на нефть почти до US$66/брл, снижения доллара к основным мировым валютам и роста рынка акций в США.

Новости о снижении покупок валюты Минфином с 15.7 до 9.6 млрд. руб. в день явного влияния на курс не оказали, хотя могли также поспособствовать некоторой стабилизации настроений к обеду. В остальном каких-то явных историй не наблюдалось, его движения по-прежнему во многом определяются внешними рынками. Вчерашний вечерний рост открывает возможность движения к 56/USD и ниже.