Смягчение контроля над торговлей в США продолжит QE для мировых бирж

Тарифы могли увеличить стоимость материалов для тяжёлого машиностроения. Идея вернуть всё как было увеличила стоимость сектора, и в том числе Boeing, Caterpillar и Deere. Вследствие этого индекс Dow 30 вскарабкался на +1,4% к 24874,76 пункта. Хотя сомнения в доходах бюджета с защитных тарифов повысили доходность трежерис до 2,88%.

Ожидания смягчения контроля повсюду, от банков и блокчейна до сигарет и электроэнергетики, расширили капитализацию проверенных временем брендов индекса S&P 500 на +1,1% до 2720,94 пункта. Улучшение оценки перспектив экономики из-за отмены торговой войны привело к подорожанию Брент до $65,6. Устойчивость ценового подындекса ISM указывала ценам на золото путь для отступления к $1322,7 за унцию, и нормализация оценок ситуации в Италии и Германии открывала паре евро/доллар дорогу наверх к 1,234.

Из слухов о компаниях, Apple (Nasdaq: AAPL, цена $176,82, капитализация $897,2 млрд, 11,5% до $1 трлн) может запустить бюджетную версию 13-дюймового MacBook Air во втором квартале 2018 года. Даже если на всего $99 дешевле нынешних цен, новых моделей достаточно продать 1,111 млн для $1 млрд дополнительной выручки. Если покупателей будет раз в 30-35 больше, что скорее всего, то продажи Apple увеличатся на почти четверть. И это не считая возможного роста от трёх новых моделей iPhone, ожидаемых в этом году, а также с сервиса потокового аудио, который может быть призван заменить Spotify, и от использования умных часов для клинических испытаний

Китайские компании претендуют на покупку частей бизнеса General Electric (Nyse: GE, $14,42, цена к будущей прибыли 13,6), которая ищет претендента на бизнес по производству газовых турбин ($2 млрд) и освещения (азиатская часть этого дела оценивается в $1 млрд). На электрику уже есть спрос от MLS и Foshan Electrical and Lighting из провинции Гуандун. На этом фоне цель GE продать активов на $20 млрд выглядит достижимой. В составе конгломерата останутся только электрогенерация, авиастроение и здравоохранение. Такие возможности бывают редко, но мы предпочитаем не советовать их розничным инвесторам, есть акции и поликвиднее.

В сфере макроэкономики, непроизводственный индекс ISM за февраль показал, что цены в сфере услуг могли расти уже 24-й месяц подряд, но меньшими темпами, чем в январе. Сегодня ожидается несколько важных выступлений представителей Федрезерва.

Несостоявшаяся торговая война США с остальными странами называлась в качестве одного из возможных рисков для экономики в 2018 году. Крупнейшая экономика мира воспользовалась преимуществом первооткрывателя и сделала этот риск управляемым, реализовав мнимую угрозу. Конечно, всё ещё может повториться, но пока получилось, что позитивное отношение исполнительной власти к частичному протекционизму нивелировалось противодействием бизнеса, представленного частью оборонного сектора, законодательной ветвью и некоммерческими ассоциациями предпринимателей.

Промежуточные итоги дискуссии вокруг целесообразности возрождения изоляционизма вышли позитивными для торговли и нейтральными для протекционизма. При этом, по сути, никто не обещал, что тарифов на импорт не будет, и шансы на ответную реакцию ЕС сохраняются после формирования правительства в Германии и осмысления выборов в Италии.

Для инвесторов, как всегда, главный вопрос в том, кто от этого в плюсе, пусть и временно? В начале недели, даром что лишь в моменте, но явно выигрывали, в первую очередь, ценные бумаги международных компаний, которые могли попасть под встречные меры Европы и Азии (ацикличная, недискреционная часть потребления, производители машин и оборудования для сельского хозяйства). Кроме того получали поддержку котировки американских концернов, для которых в последние месяцы стал риском повышенный контроль со стороны властей: банки, блокчейн, сигареты, электроэнергетика. (К слову, в случае с банками помогали планы на отмену Додда-Франка.)

Не исключаемая нами покупка ценных бумаг, временно устоявших перед реализацией риска торговых войн и ужесточения государственного регулирования в державах развитого капитализма, может задать направление котировкам на мировых биржевых площадках. Как знать, может быть, смягчение регулирования в странах G-7 поддержит биржи при сворачивании QE.

Начиная с примерно 21-23 марта 2018 года, не исключаем IPO сервиса хранения данных Dropbox (Nasdaq: DBX), который накануне стал партнёром своего бывшего конкурента Alphabet. Более 50% пользователей Dropbox регистрировались в G Suite, но не могли хранить файлы из Google, а теперь будут работать с ними в обоих приложениях.