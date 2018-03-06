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Мнения аналитиков

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Нефть ориентируется на встречу ОПЕК со сланцевиками США, а газ - на действия "Газпрома"


Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти в понедельник ощутимо подросли. Темой дня рынка нефти является проходящая на конференции в Хьюстоне встреча ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти.

В ней участвует свыше 50 нефтегазовых компаний США, а также могут принять участие представители и других стран. Это уже не первая встреча в таком формате. На аналогичной встрече в прошлом году ОПЕК и американские производители сланцевой нефти наладили контакт друг с другом и договорились продолжить диалог. Главной целью текущей встречи будет сравнение планов и прогнозов по рынку нефти, но не участие компаний США в сделке о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Тем не менее, подобное взаимодействие воспринимается рынком как некая угроза возможной будущей координации усилий по поддержанию на рынках относительно стабильной ценовой ситуации. 

Другой важной темой энергетических рынков остается газовое напряжение на украинском фронте. В понедельник, 5 марта, Газпром сообщил о направлении Нафтогазу уведомления о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставки и транзит газа. Напомним, что действия Газпрома стали реакцией на вердикт шведского суда, по которому российская компания должна выплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Миллер обвинил судей в двойных стандартах, подчеркнув, их решение существенно нарушило баланс интересов сторон по контактам.

"При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине»,- отметил Миллер и заявил, что в этой "ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома экономически нецелесообразно и невыгодно". Из его слов следует, что Газпром был вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке.

Стороны уже выказали готовность к предусмотренным в таких случаях контрактом 30 дневным переговорам, хотя все же успехов от таких переговоров ожидать трудно. Но в Киеве уже выразили уверенность, что и разрыва контракта до конца 2019 тоже не произойдет. Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в понедельник заявил, что компания получила уведомление от Газпрома. «Мы готовы вести переговоры с Газпромом, а если они будут неудачными, мы готовы и к новому арбитражу", - сказал Витренко. По его словам, Нафтогаз полагает, что контракты не будут разорваны и будут действовать до конца 2019 года. Скорей всего так и будет.

Но видится, что сделанный ход Газпрома изменит отношение в Европе к ситуации с газопроводом Северный поток-2, а также может помочь реализации Турецкого потока. Кроме того, даже если пока речь о новых контрактах не идет, но понятно, что сделанными шагами Газпрома будет создана определенная атмосфера для работы над заключением нового контракта (с января 2020 года) по транзиту газа через территорию Украины. 

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