FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минфин РФ может разместить еврооблигации уже в этом месяце


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера СМИ сообщили о том, что Минфин может разместить суверенные еврооблигации уже в марте, однако официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, что, согласно постановлению правительства РФ, в этом году Минфин может разместить не более 3 млрд долл. новых выпусков и не более 4 млрд долл. в рамках обмена старых выпусков. В пятницу правительство РФ сообщило, что в этом году к обмену могут быть предложены выпуски с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах.

а наш взгляд, размещение суверенных бумаг в ближайшее время было бы оптимальным решением, поскольку пятилетний CDS-спред России находится вблизи минимальных значений с 2008 г., а спреды российских бумаг к гособлигациям США – вблизи исторических минимумов, чему способствовало и то, что в конце прошлого месяца Россия получила второй рейтинг инвестиционного уровня от агентства S&P (рейтинг был повышен с «BB+» до «BBB-»). При этом пока мы не видим потенциала для дальнейшего сужения спредов. В то же время давление на фоне роста доходностей базового актива, вероятно, будет нарастать в течение года в связи с возможным ускорением темпов повышения ставок ФРС.

Суверенные евробонды России начали неделю с умеренного снижения котировок

В понедельник торги суверенными евробондами РФ прошли достаточно спокойно, котировки во многом повторяли динамику казначейских облигаций США. Утром доходность UST10 понемногу снижалась, что позволило некоторым бумагам подорожать, однако к вечеру ситуация изменилась, и доходности на долговом рынке США перешли к росту, в результате чего, несмотря на вечернее повышение цен на нефть, суверенные евробонды в среднем завершили день умеренным падением котировок.

Впрочем, среди длинных бумаг подешевел лишь выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,1%) – минус 0,2 п.п. от номинала. Среднесрочные евробонды снизились в цене на 0,2–0,3 п.п. Котировки остальных выпусков в цене не изменились, а в плюсе, на 0,1 п.п., остался только RUSSIA’43 (YTM 5%). Евробонды других развивающихся рынков по итогам дня показали незначительный рост цен. Пятилетний CDS-спред России сократился на 2 б.п. до 107 б.п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ