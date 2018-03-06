Минфин РФ может разместить еврооблигации уже в этом месяце

Напомним, что, согласно постановлению правительства РФ, в этом году Минфин может разместить не более 3 млрд долл. новых выпусков и не более 4 млрд долл. в рамках обмена старых выпусков. В пятницу правительство РФ сообщило, что в этом году к обмену могут быть предложены выпуски с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах.

а наш взгляд, размещение суверенных бумаг в ближайшее время было бы оптимальным решением, поскольку пятилетний CDS-спред России находится вблизи минимальных значений с 2008 г., а спреды российских бумаг к гособлигациям США – вблизи исторических минимумов, чему способствовало и то, что в конце прошлого месяца Россия получила второй рейтинг инвестиционного уровня от агентства S&P (рейтинг был повышен с «BB+» до «BBB-»). При этом пока мы не видим потенциала для дальнейшего сужения спредов. В то же время давление на фоне роста доходностей базового актива, вероятно, будет нарастать в течение года в связи с возможным ускорением темпов повышения ставок ФРС.

Суверенные евробонды России начали неделю с умеренного снижения котировок

В понедельник торги суверенными евробондами РФ прошли достаточно спокойно, котировки во многом повторяли динамику казначейских облигаций США. Утром доходность UST10 понемногу снижалась, что позволило некоторым бумагам подорожать, однако к вечеру ситуация изменилась, и доходности на долговом рынке США перешли к росту, в результате чего, несмотря на вечернее повышение цен на нефть, суверенные евробонды в среднем завершили день умеренным падением котировок.

Впрочем, среди длинных бумаг подешевел лишь выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,1%) – минус 0,2 п.п. от номинала. Среднесрочные евробонды снизились в цене на 0,2–0,3 п.п. Котировки остальных выпусков в цене не изменились, а в плюсе, на 0,1 п.п., остался только RUSSIA’43 (YTM 5%). Евробонды других развивающихся рынков по итогам дня показали незначительный рост цен. Пятилетний CDS-спред России сократился на 2 б.п. до 107 б.п.