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Банк России продолжает агрессивно абсорбировать ликвидность, оказывая поддержку рублю


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
После существенного укрепления, последовавшего в вечерние часы понедельника вслед за ценами на нефть, в утренние часы вторника рубль корректировался к доллару, хотя большинство валют развивающихся рынков находилось в символическом плюсе.

С пятницы индекс доллара стабилизировался на внешних рынках в районе 90 пунктов, поэтому внимание участников российских торгов сместилось в сторону рынка нефти, где за последние дни наблюдались весьма существенные движения. Сегодняшний день, вероятно, продолжит данную тенденцию, так как помимо данных об объеме промышленных заказов важной макростатистики из США не ожидается, поэтому участники рынка сосредоточатся на ожиданиях традиционного прогноза API о запасах нефти поздно ночью.

На текущий момент у рубля имеются хорошие возможности сохранить позиции в паре с американской валютой ниже 57, а возможно и повторно протестировать в течение дня уровень в 56,5 руб. (утром такие попытки уже наблюдались) в условиях относительно спокойного внешнего фона, пониженной активности участников на короткой неделе и агрессивного абсорбирования рублевой ликвидности Банком России в последние дни усреднения обязательных резервов. 

Сегодня регулятор наряду с недельным аукционом вновь проведет операции «тонкой настройки», лимит по которым расширен в два раза — до 1,16 трлн руб. Кроме того, увеличен и лимит на недельном аукционе — до 2,83 трлн руб. по сравнению с размещенными банками неделей назад 2,0 трлн руб. Вероятно, банки прежде всего воспользуются операциями «тонкой настройки», разместив ликвидность на 1 день, и сократят позиции по недельным депозитам из-за возможного увеличения спроса населения на наличные денежные средства в преддверии «длинных» выходных. Однако весьма вероятно, что в целом банки увеличат чистую позицию на депозитах в ЦБ, что может усилить давление на рублевые ставки и поддержать курс отечественной валюты.

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