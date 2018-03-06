Спрос на краткосрочную рублевую ликвидность остается умеренно повышенным

Действия регулятора, направленные на абсорбирование краткосрочной ликвидности находят встречный интерес на рынке, что в итоге удерживает ставки на МКБ и по сделкам РЕПО в районе отметок 7-7.4%. Совокупный объем ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ практически не изменился и остается в районе 4,6 трлн. руб. На сегодня помимо традиционного недельного депозитного аукциона (лимит 2,8 трлн. руб.) запланирован депозитный аукцион «тонкой настройки» на срок 1 день (лимит 1,16 трлн. руб.). На этом фоне ставки продолжат находиться на отмеченных уровнях.
Сегодня же Минфин объявит параметры завтрашнего аукциона по размещению ОФЗ, а Росстат опубликует данные по инфляции за февраль.
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