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Мнения аналитиков

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После коррекции рынка США инвесторы смогут купить акции по привлекательным ценам


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500: +1,10%), отыграв около половины потерь, понесенных на прошлой неделе.

Покупатели активизировались после того, как спикер палаты представителей Конгресса Пол Райан выступил против предлагаемых пошлин. Подкрепили уверенность инвесторов оценки Goldman Sachs, согласно которым General Motors Co. (GM) и Ford Motor Co. (F) могут недосчитаться по $1 млрд прибыли в случае реализации предложенного президентом повышения пошлин на сталь. Позитивным драйвером индексы обеспечил и рост цен на нефть. Доллар США немного укрепился на международном рынке, но по отношению к евро он ослаб на 0,1%, до 1,2334. 

Tintri Inc. (TNTR) сообщила о получении в 4-м отчетном квартале убытка $37,4 млн ($1,19 на акцию). Операционный убыток составил $0,72 на акцию, что оказалось лучше ожиданий. Выручка также превзошла прогноз. Компания сообщила о планах генерального директора покинуть свой пост сразу после того, как ему будет найдена замена. Также Tintri намерена сократить 20% персонала и досрочно отказаться от аренды производственного помещения. Эти шаги позволят компании сократить операционные расходы на $70 млн. На постмаркете акции Tintri выросли на 10%.    

Растущий тренд, начавшийся накануне, сегодня продолжится, так как заявление Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия рынки в конечном счете истолковали как способ давления, а не план действий. Также понятно, что мнение в Конгрессе относительно целесообразности предложенной президентом меры не будет единым.  Кроме того, возможно, что сегодня до открытия станет известна точка зрения главы Федерального банка Нью-Йорка Уильяма Дадли по этому поводу. Многие акции еще не восстановились после коррекции прошлой недели, поэтому у инвесторов есть возможность купить их на привлекательных уровнях. Это будет основным драйвером роста сегодня. Ждем, что S&P500 прибавит порядка 0,5%. 

Из выходящей сегодня статистики выделим только данные по промышленным заказам. Ожидается снижение их объема,  так как на прошлой неделе вышла информация о сокращении числа заказов на товары длительного пользования. Однако, если данные окажутся немного лучше ожиданий, это будет воспринято рынком позитивно.

Сегодня перед началом торговой сессии отчитается оператор розничных магазинов Target (TGT). Прогноз предполагает рост прибыли ритейлера по сравнению с прошлым годом, так как в январе компания сообщила, что во время сезона распродаж получила больше прибыли, чем рассчитывала. Также ожидается, что компания увеличит прогноз по прибыли на 2018 год. Если Target оправдает ожидания, вверх пойдут не только акции ритейлера, но и ETF XLY и XRT, в топе которых находятся бумаги сети.

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