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Мнения аналитиков

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Сегодня ожидается негативное открытие торгов в РФ


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent на данных по запасам углеводородов от API откатилась к 65 долларам, и падение фьючерсов на основные американские индексы, теряющих до 1,5% на новостях о возможной отставке советника по экономическим вопросам Трампа, будут способствовать продажам в наших акциях.

В результате уже в начале торгов индекс МосБиржи может отступить ниже поддержки, расположенной на отметке 2300 пунктов.

В дальнейшем «медведей» поддержит открытие Европы. Уход Кона с поста экономического советника американского президента США увеличивает вероятность развязывания торговой войны, что будет негативно воспринято инвесторами в Старом Свете.

Изменить ситуацию в середине дня может публикация пересмотра ВВП еврозоны.

В середине дня мы не исключаем попыток возобновления роста на рынке энергоносителей. В преддверии публикации данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, которые выйдут в 18.30 мск. и могут не подтвердить существенный рост запасов нефти, продемонстрированный данными API, покупки в «черном золоте» могут возобладать, что позволит нефти марки Brent подняться выше 65,5 доллара за баррель. Это, в свою очередь, позволит нашим акциям отыграть часть потерь, понесенных в первой половине дня. При этом кроме данных по запасам, сегодня за океаном выйдет отчет ADP о занятости, который может оказать существенное влияние на настроения инвесторов в Штатах.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Основным фактором, способствующим покупкам в долларе и евро, станет снижение цен на нефть. В результате американская валюта уже в первые часы сделает существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей.

Дополнительное давление на рубль будет оказывать отсутствие торгов на российском рынке в четверг. Учитывая внешний фон, игроки предпочтут часть средств перевести в иностранную валюту для снижения рублевых рисков.

При этом определяющим фактором станет публикация данных по запасам углеводородов в Штатах. В случае если статистика Минэнерго США покажет менее значительный рост запасов нефти, чем по данным API, и слабый рост добычи в Штатах, «быки» на рынке энергоносителей перехватят инициативу и выведут нефть марки Brent выше 66 долларов, что поддержит рубль и позволит ему к окончанию дня отыграть большую часть потерь.

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