Несмотря на позитивный внешний фон, российские акции, скорее всего, будут торговаться в предпраздничном режиме – возможна фиксация прибыли перед уходом локальных инвесторов на длинные праздники.

Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.26%, DJIA +0.04%, NASDAQ +0.56%), Азия (Hang Seng +0.26%, Shanghai +0.16%, Nikkei +0.05%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.05%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $65.31 за барр. – выше открытия.

Вчера: смешанная динамика. Рост котировок Brent в начале торговой сессии и снижение опасений по поводу возможных американских пошлин на сталь повысили спрос на рисковые активы и поддержали российский рынок акций. Встреча представителей ОПЕК с американскими сланцевыми компаниями в Хьюстоне дала надежду, что стороны смогут выработать обоюдовыгодный план, который позволит увеличить добычу для удовлетворения ожидаемого повышения спроса. К концу торгов нефть подешевела, потянув за собой рынки.

Несмотря на короткую предпраздничную неделю, локальные объемы торгов превысили свои нормальные долгосрочные уровни. Финансовые результаты Норникеля вызывали опасения по поводу дивидендов, однако просадка котировок оказалась чрезмерной, и бумага быстро отыграла падение. Сбербанк снова уткнулся в потолок RUB 280 (инвесторы продолжают перекладываться в ДР и бумаги ВТБ). MOEX продолжила демонстрировать динамику лучше рынка в отсутствие катализаторов. Премия к ДР Магнита продолжила снижаться (до 9%), нефтегазовый сектор торговался разнонаправленно.