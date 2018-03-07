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Сланцевики США и ОПЕК посовещались без прорывов


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Изменения нефтяных цен по итогам вторника очень невыразительны, хотя важных для рынка событий было более чем достаточно.

На торгах в понедельник цены на нефть хорошо выросли в ожидании встречи ОПЕК+ с нефтедобытчиками США. Дополнительно росту также способствовала новая слабость доллара, которая подбадривала к росту все номинированные в долларах активы. Но встреча ОПЕК с  производителями сланцевой нефти в США завершилась без сенсаций, и цены нефти начали тяготеть к снижению. 

Хотя Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо удовлетворен результатами встречи, прошедшими в формате доверительного диалога. "Все прошло очень хорошо… Мы также сравнили наши планы, полученный опыт, наше видение о том, как будем работать дальше", - сказал Баркиндо в кулуарах нефтегазовой конференции CERAWeek. Получается, что стороны просто поговорили. Но и объективно договориться таким сторонам диалога о чем-то конкретном крайне непросто, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают себя в объемах добычи, а в это время сланцевики США продолжают резко наращивать добычу. А теперь еще и прошедшее восстановление цен создает для них более благоприятную ситуацию и поднимает новую волну роста активности сланцевых компаний США.

Америка уже обогнала Саудовскую Аравию, увеличив добычу до 10,28 мб/д. Теперь ей остается только обойти по объемам и сместить с первого места Россию. Пока реальные темпы роста добычи, да и прогнозы МЭА и EIA, а также растущая буровая активность позволяют допустить сценарий триумфального выхода США на первое место по объемам нефтедобычи. Так что и сейчас, а по прогнозам и в ближайшие годы США будут обеспечивать основное покрытие растущего мирового спроса на нефть.

По оценкам МЭА, среднегодовой рост спроса на нефть составит около 1,2 мб/д и будет обеспечиваться в основном ростом спроса в Китае и Индии. К 2023 году спрос на нефть прибавит около 7 мб/д и достигнет 104,7 мб/д. В МЭА полагают, что США вплоть до 23 года могут обеспечивать более половины роста мирового потребления нефти. За этот период только в Пермском бассейне добыча увеличится вдвое.

Однако далее в отрасли все сильнее будет сказываться начавшееся в 2015-16 гг. резкое снижение капвложений в нефтянку, которые просто необходимы, поскольку каждый год мир теряет около 3 мб/д нефтедобычи. Так что на горизонте до 2023 года легко просматриваются возможности снятия ограничений добычи от ОПЕК+, даже если предположить на ближайшее время продолжение столь же активного роста добычи в США. 

Возвращаясь к сегодняшнему дню. Согласно данным Американского нефтяного института, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 5,66 мб (в хранилищах Кушинга снижение на 0,79 мб). По оценкам API, запасы бензина снизились за неделю на 4,54 мб, а запасы дистиллятов выросли на 1,49мб. Согласно проведенному агентством Bloomberg опросу экспертов, запасы сырой нефти: +2,5мб; запасы бензина: +1,75 мб; запасы дистиллятов: -0,75 мб. Согласно собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге: -0,6 мб. Оперативные данные EIA по запасам и добыче нефти в США за прошлую неделю выйдут сегодня в 18:30 МСК. Ждем с интересом появления новых данных.

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