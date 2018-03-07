Сланцевики США и ОПЕК посовещались без прорывов

На торгах в понедельник цены на нефть хорошо выросли в ожидании встречи ОПЕК+ с нефтедобытчиками США. Дополнительно росту также способствовала новая слабость доллара, которая подбадривала к росту все номинированные в долларах активы. Но встреча ОПЕК с производителями сланцевой нефти в США завершилась без сенсаций, и цены нефти начали тяготеть к снижению.

Хотя Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо удовлетворен результатами встречи, прошедшими в формате доверительного диалога. "Все прошло очень хорошо… Мы также сравнили наши планы, полученный опыт, наше видение о том, как будем работать дальше", - сказал Баркиндо в кулуарах нефтегазовой конференции CERAWeek. Получается, что стороны просто поговорили. Но и объективно договориться таким сторонам диалога о чем-то конкретном крайне непросто, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают себя в объемах добычи, а в это время сланцевики США продолжают резко наращивать добычу. А теперь еще и прошедшее восстановление цен создает для них более благоприятную ситуацию и поднимает новую волну роста активности сланцевых компаний США.

Америка уже обогнала Саудовскую Аравию, увеличив добычу до 10,28 мб/д. Теперь ей остается только обойти по объемам и сместить с первого места Россию. Пока реальные темпы роста добычи, да и прогнозы МЭА и EIA, а также растущая буровая активность позволяют допустить сценарий триумфального выхода США на первое место по объемам нефтедобычи. Так что и сейчас, а по прогнозам и в ближайшие годы США будут обеспечивать основное покрытие растущего мирового спроса на нефть.

По оценкам МЭА, среднегодовой рост спроса на нефть составит около 1,2 мб/д и будет обеспечиваться в основном ростом спроса в Китае и Индии. К 2023 году спрос на нефть прибавит около 7 мб/д и достигнет 104,7 мб/д. В МЭА полагают, что США вплоть до 23 года могут обеспечивать более половины роста мирового потребления нефти. За этот период только в Пермском бассейне добыча увеличится вдвое.

Однако далее в отрасли все сильнее будет сказываться начавшееся в 2015-16 гг. резкое снижение капвложений в нефтянку, которые просто необходимы, поскольку каждый год мир теряет около 3 мб/д нефтедобычи. Так что на горизонте до 2023 года легко просматриваются возможности снятия ограничений добычи от ОПЕК+, даже если предположить на ближайшее время продолжение столь же активного роста добычи в США.

Возвращаясь к сегодняшнему дню. Согласно данным Американского нефтяного института, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 5,66 мб (в хранилищах Кушинга снижение на 0,79 мб). По оценкам API, запасы бензина снизились за неделю на 4,54 мб, а запасы дистиллятов выросли на 1,49мб. Согласно проведенному агентством Bloomberg опросу экспертов, запасы сырой нефти: +2,5мб; запасы бензина: +1,75 мб; запасы дистиллятов: -0,75 мб. Согласно собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге: -0,6 мб. Оперативные данные EIA по запасам и добыче нефти в США за прошлую неделю выйдут сегодня в 18:30 МСК. Ждем с интересом появления новых данных.