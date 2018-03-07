Уже в марте годовая инфляция в РФ может ускориться впервые с лета 2017 года

Несмотря на продолжающееся снижение годовой инфляции в секторе непродовольственных товаров и секторе услуг, динамика базовой инфляции свидетельствует, что в начале года темпы роста потребительских цен, по всей видимости, достигли локального минимума. Принимая во внимание низкую базу прошлого года (в марте 2017 г. рост потребительских цен составил 0,1% месяц к месяцу), мы полагаем, что уже в текущем месяце годовая инфляция может ускориться впервые с лета 2017 г.

Однако, несмотря на ожидаемый нами постепенный рост инфляции в ближайшие месяцы, наличие значительного разрыва между текущими ценовыми показателями и четырехпроцентным целевым уровнем будет способствовать дальнейшему снижению ключевой ставки, в том числе по итогам ближайшего заседания совета директоров ЦБ 23 марта.

В настоящее время мы сохраняем прогноз роста цен на 4,2% в текущем году, однако допускаем возможность того, что в случае высокого урожая этим летом темпы роста потребительских цен по итогам года могут оказаться заметно ниже.