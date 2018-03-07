Данные Минэнерго США могут оказать понижательное давление на нефтяные цены

Котировкам не удалось закрепиться выше уровня 66 USD/bbl, и они отскочили в сторону уровня 65.2 USD/баррель.

Основным сдерживающим фактором для нефти остается повышение запасов и добычи в США. Опубликованные накануне данные Американского института нефти отразили рост запасов в хранилищах на 5,7 млн. баррелей, что только подтверждает опасения участников рынка.

Кроме того, Минэнерго США пересмотрело свои прогнозы относительно темпов добычи в США, подсчитав, что американцы в 2018 произведут на 1% больше сырой нефти, чем ожидалось ранее, достигнув уровня 10,7 млн. баррелей/день в среднем в 2018 году. Переоценка темпов также отразила рост предполагаемой добычи и в 2019 году, хотя и в менее существенной степени.

С другой стороны, поступающие новости с нефтяной конференции CERAWeek в Хьюстоне говорят о том, что участники отрасли уверены в дальнейшем повышении спроса на энергоносители. Другими положительными для цен сигналами являются заявления о желании ряда африканских стран присоединиться к ОПЕК в будущем.

Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки 64-66 USD/bbl. Ожидаемые нами сегодня вечером данные от Минэнерго США о дальнейшем росте запасов нефти могут оказать понижательное давление на цены на нефть.