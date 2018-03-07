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Евробонды "Русала" вновь оказались в лидерах среди корпоративных бумаг


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера динамика российских суверенных евробондов оставалась сдержанной, внешний фон не давал поводов для резких движений.

Так, доходность UST10 большую часть дня была стабильна, а ее небольшое снижение во второй половине дня не оказало значимой поддержки российским бумагам. Цены на нефть практически не изменились по итогам торгов, что в совокупности и обеспечило нейтральную динамику российских бумаг. Отдельно отметим лишь выпуск RUSSIA’43 (YTM 4,9%), который прибавил 0,2 п.п. от номинала. В то же время бумаги других развивающихся рынков смогли умеренно подорожать и уже второй день подряд смотрелись лучше российских евробондов. Пятилетний CDS-спред России вчера продолжил понемногу сужаться и достиг 105 б.п.

В корпоративном сегменте динамика была несколько лучше, чем у суверенных бумаг, и часть евробондов смогла немного подорожать. Так, в нефтегазовом секторе рост котировок составил в среднем 0,1 п.п., исключением стал лишь выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,5%), который подешевел на 0,2 п.п. Евробонды госбанков также показали рост на 0,1 п.п. от номинала, а суборд RSHB’23 (YTM 5,9%) смог подорожать на 0,2 п.п. Аналогичный результат (плюс 0,2 п.п.) продемонстрировали и суборды частных банков. Евробонды Русала, как и накануне, показали лучший результат на рынке, продолжив восстанавливаться после сильного падения на прошлой неделе, и вчера подорожали еще на 0,2–0,4 п.п. Котировки остальных бумаг в металлургическом секторе выросли в пределах 0,1 п.п. Евробонды телекоммуникационного и транспортного секторов также завершили сессию в небольшом плюсе, отдельно отметим AFKSRU’19 (YTM 5,5%), который подорожал на 0,2 п.п.

Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 утром немного снизилась, впрочем, как и цены на нефть. Азиатские рынки и котировки фьючерсов на американские индексы движутся вниз.

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