Евробонды "Русала" вновь оказались в лидерах среди корпоративных бумаг

Так, доходность UST10 большую часть дня была стабильна, а ее небольшое снижение во второй половине дня не оказало значимой поддержки российским бумагам. Цены на нефть практически не изменились по итогам торгов, что в совокупности и обеспечило нейтральную динамику российских бумаг. Отдельно отметим лишь выпуск RUSSIA’43 (YTM 4,9%), который прибавил 0,2 п.п. от номинала. В то же время бумаги других развивающихся рынков смогли умеренно подорожать и уже второй день подряд смотрелись лучше российских евробондов. Пятилетний CDS-спред России вчера продолжил понемногу сужаться и достиг 105 б.п.

В корпоративном сегменте динамика была несколько лучше, чем у суверенных бумаг, и часть евробондов смогла немного подорожать. Так, в нефтегазовом секторе рост котировок составил в среднем 0,1 п.п., исключением стал лишь выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,5%), который подешевел на 0,2 п.п. Евробонды госбанков также показали рост на 0,1 п.п. от номинала, а суборд RSHB’23 (YTM 5,9%) смог подорожать на 0,2 п.п. Аналогичный результат (плюс 0,2 п.п.) продемонстрировали и суборды частных банков. Евробонды Русала, как и накануне, показали лучший результат на рынке, продолжив восстанавливаться после сильного падения на прошлой неделе, и вчера подорожали еще на 0,2–0,4 п.п. Котировки остальных бумаг в металлургическом секторе выросли в пределах 0,1 п.п. Евробонды телекоммуникационного и транспортного секторов также завершили сессию в небольшом плюсе, отдельно отметим AFKSRU’19 (YTM 5,5%), который подорожал на 0,2 п.п.

Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 утром немного снизилась, впрочем, как и цены на нефть. Азиатские рынки и котировки фьючерсов на американские индексы движутся вниз.