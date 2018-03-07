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Прогнозы ЦБ РФ, что инфляция начнет расти, пока не оправдываются


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Депозиты банков в ЦБ превысили 3 трлн руб.

Рост депозитов связан с окончанием периода усреднения. В последние дни в банковской системе образовался дополнительный навес избыточной ликвидности, который банки старательно пытались разместить на депозитах ЦБ в ходе аукционов тонкой настройки. Вчера же Центробанк впервые за последние несколько дней настолько повысил лимит на аукционе, что сумел полностью удовлетворить предложение банков: лимит составил 1,16 трлн руб., а предложение – 907 млрд руб.

Аналогичная ситуация сложилась и на недельном аукционе, лимит ЦБ оказался выше предложения банков. Похоже, как мы и ожидали, банки сейчас больше заинтересованы создать определенный задел в новом периоде усреднения, поэтому предпочтут оставить на длинные выходные значительный объем средств на корсчетах. Так, мы полагаем, уровень корсчетов банков в ЦБ сегодня может вырасти до 2,1–2,2 трлн руб. С началом же новой недели мы ждем снижения корсчетов.

Инфляция за февраль оказалась ниже ожиданий

Рынок ждал, что годовой рост цен ускорится до 2,3%, но он остался на уровне конца января, 2,2%. Таким образом, восстановления роста цен пока не происходит, прогнозы ЦБ, что инфляция начнет расти, пока не оправдываются. Это сильный аргумент в пользу продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, но мы полагаем, что ЦБ не увеличит темпы снижения ключевой ставки на заседании в конце марта, и мы по-прежнему ждем ее понижения лишь на 25 б.п.

Также следует отметить, что в условиях, когда ФРС может ускорить темпы повышения ставки, ЦБ РФ будет вынужден более осторожно подходить к смягчению своей монетарной политики. Заседание ЦБ в этот раз пройдет практически сразу после заседания ФРС, что частично снимает риски неопределенности, но может заставить ЦБ учитывать решения американского регулятора.

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