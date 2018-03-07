Четыре фактора в пользу роста доллара и другие важные события середины марта

Тем не менее, в первый день недели, 12 марта, стоит обратить внимание на отчет об исполнении федерального бюджета США, а во вторник, 13 марта, на данные по инфляции в Штатах.

По итогам февраля инфляция в США, согласно ожиданиям, составит 2,1% год к году, что выше целей ФРС. В связи с этим есть вероятность, что доллар США будет реагировать ростом на позитивные данные по инфляции, для многих это будет предвестником повышения процентных ставок.

В среду, 14 марта, рано утром международные торговые площадки будут отыгрывать статистику из Китая. Инвесторы ждут замедления темпов роста промышленного производства в феврале, но существенного прироста в розничных продажах. Рост продаж будет свидетельствовать об увеличении внутреннего потребления, однако это может быть и сезонным фактором, связанным с празднованием китайского нового года. Вечером того же дня данные по розничным продажам в феврале представят Штаты: после снижения в январе на 0,3% ожидается прирост на 0,2%, таким образом, это уже второй фактор в пользу доллара на будущей неделе.

В этот же день будут опубликованы итоговые данные за январь по объему промышленного производства в еврозоне.

В четверг, 15 марта, заседание проведет Банк Швейцарии. Пара доллар/франк давно торгуется в «боковике» и заявления регулятора вряд ли изменят расклад позиций в этот день. США опубликуют индекс производственной активности и отразят спрос на государственные облигации. В марте ожидается снижение деловой активности.

Пятница станет самым насыщенным днем недели и подарит участникам ряд возможностей заработать. ЕС опубликует данные по инфляции за февраль: в годовом выражение ожидается рост с 1,2% до 1,3%. Это позитивный результат, таким образом, евро в пятницу возобновит борьбу с долларом и попытается вырваться вперед.

Позже США представят статистику по числу выданных разрешений на строительство в феврале, объемы промышленного производства и данные по рынку труда. По всем трем показателям ожидаются улучшения, таким образом, во второй половине дня доллар может одержать победу над евро. В целом можно сказать, что вся неделя будет способствовать росту доллара США. По итогам недели пара евро/доллар может опуститься в район отметки 1,227. В среднесрочной перспективе основная валютная пара продолжит торговаться в «боковике».

Рублевые пары в течение недели будут стремиться наверх. Способствовать этому будут неустойчивый рост цен на нефть и попеременное укрепление доллара и евро. С точки зрения технического анализа все закономерно, пары оттолкнулись от нижней границы канала, в котором торгуются уже более полугода и движутся наверх. По итогам недели пара доллар/рубль может достигнуть уровня 57,5 руб. за «американца», а пара евро/рубль - дойти до отметки 71,3 руб. за евро. Незначительно поддержат рубль выплаты акцизов и налога на прибыль организаций в середине недели.