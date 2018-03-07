Рубль игнорирует дорогую нефть из-за геополитики

Факторами такой курсовой динамики рубля стали колебания форекс, где европейская валюта закрепляется выше уровня 1,24 доллара. Высокая стоимость нефти не смогла поддержать курс российской валюты, и черное золото подросло в рублевой цене выше уровня 3,7 тысячи рублей. Опасность торговых войн после высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости повышения ввозных пошлин понизила аппетит к рисковым активам на глобальных рынках.

В итоге, доллар по итогам укороченной рабочей недели вечером в среду прибавлял около 10 копеек до уровня 56,95 рубля, а евро – около 50 копеек до 70,6 рубля.

РИСКИ ДЛЯ РУБЛЯ ВОЗРОСЛИ

Рубль начал торговую неделю снижением к основным резервным валютам, отыгрывая общее падение спроса на рисковые активы. Опасность начала полномасштабных торговых войн после инициативы США повысить ввозные пошлины на сталь и алюминий увеличила спрос на защитные активы, что стало негативным сигналом для валют развивающихся рынков.

При этом рубль стал игнорировать довольно дорогую нефть. Игроки рынка предпочитали воздерживаться от активных операций, ожидая комментариев от участников неформальной встречи ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Первая подобная встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Как сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, целью новой встречи является налаживание контакта, а не обсуждение цен на нефть или участия компаний США в сделке ОПЕК+.

Кроме того, внутренний позитив для рубля также игнорировался курсовой динамикой российской валюты. Решение Минфина о снижении объема покупок валюты в резерв на нефтяные допдоходы не повлияло на динамику курса российской валюты, поскольку эти покупки по-прежнему остаются невысокими в сравнении с общими объемами торгов валютой на Московской бирже.

Минфин РФ с 7 марта по 5 апреля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 9,6 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 192,5 миллиарда рублей. Таким образом, ведомство сократит покупки валюты по сравнению с рекордными ежедневными операциями в 15,7 миллиарда рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 298,1 миллиарда рублей с февраля по март.

Вместе с тем, внешний негатив нарастал. Так, геополитические риски для рубля увеличились на фоне заявлений директора нацразведки США Дэниела Коутса, что новые санкции США по РФ могут последовать уже в течение недели.

На этом фоне перед длинными выходными в России многие игроки внутреннего валютного рынка решили прикупить основных резервных валют для снижения рисков, что надавило на рубль.

В итоге доллар и евро к завершению рабочей недели закреплялись около 57 и выше 70 рублей, соответственно. Похоже, что к опасностям торговый войн инвесторы добавили возможность валютной, и курс доллара отстал от европейской. Ослабление национальной валюты к валютам конкурентам создает преимущества для производителей-экспортеров. Проще говоря, намерение Трампа выиграть в торговой войне может подтолкнуть его и к валютной, чтобы дать американским производителям преимущество на мировом рынке через ослабление доллара.

Прогнозы

Между тем, аукционы Минфина по размещению ОФЗ продолжили демонстрировать высокий спрос на рублевый долг. Ведомство в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в размере 86,477 миллиарда рублей.

В то же время, неделя до выборов президента России, скорее всего, пройдет в довольно спокойном русле, и сильных курсовых колебаний рубля быть не должно.



