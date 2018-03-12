Пробить вниз мартовский минимум по индексу «медведям» сложно, потому что цены на нефть не спешат снижаться, по новому пакету антироссийских санкций новостей не было. Американский фондовый рынок взяли под контроль «быки». Это связано с тем, что Трамп для некоторых стран может отменить пошлины на ввоз металлов, кроме того негативный эффект от пошлин проявится не скоро. Предстоящие выборы 18 марта не являются факторами нервозности для фондового рынка – их итог вполне предсказуем. Но при этом геополитическая ситуация складывается так, что после выборов вероятно потепление отношений со странами Евросоюза.

Согласно февральскому отчету по рынку труда в США, вышедшему в пятницу, число рабочих мест за второй месяц года выросло на 313 тысяч. Это самый сильный результат за время после середины 2016 года. Таким образом, отчет послужил признаком того, что у экономического роста в США, который длится уже десятый год подряд, ещё осталось много потенциала.

На фоне отчета по рынку труда американский фондовый рынок в пятницу сильно вырос. Три основных индекса по итогам торгового дня прибавили свыше 1,7% каждый. Nasdaq Composite обновил максимум, что произошло впервые после января. Рынок продолжает возвращаться к рекордно высоким уровням, которые были достигнуты до начала февраля. Единственным слабым местом отчета по рынку труда, вышедшего в пятницу, оказалась почасовая оплата труда, которая в среднем выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, что ниже ожиданий.

Экономист JPMorgan Дэниэл Силвер считает, что рост зарплат в феврале, на самом деле, не такой слабый, как может показаться на первый взгляд. «Пересмотр в сторону повышения средней продолжительности рабочей недели в январе до 34,4 часа и рост показателя в феврале до 34,5 часа говорят о том, что суммарный доход работника, на самом деле, растет сильнее, чем казалось после январского отчета», – отметил Силвер.

Главный экономист по США в Capital Economics Пол Эшуорт сообщил в заметке в пятницу, что февральский отчет свидетельствует о том, что американская экономика сейчас находится даже в лучшем состоянии, чем следовало, из выходившей до этого экономической статистики.

На предстоящей неделе выйдет еще два важных макроэкономических отчета по США за февраль, а именно – индекс потребительских цен во вторник и объем розничных продаж в среду. Большинство экономистов сходятся во мнении, что после выхода в пятницу отчета по рынку труда в США можно практически не сомневаться в том, что ФРС повысит ставки по итогам заседания 21 марта. После выхода отчетов на этой неделе участники рынка, вероятно, смогут прояснить, не заставят ли инфляционное давление и рост потребительских расходов ускорить повышение ставок ФРС во втором полугодии. Сезон корпоративной отчетности постепенно подходит к концу. На этой неделе свои результаты представит Adobe.