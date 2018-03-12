FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть получила импульс для роста


Commodities / Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
В пятницу, 9 марта, цена на черное золото уверенно отскочила вверх. Котировки барреля нефти марки Brent выросли на 2,5% до $65,8.

Просадка начала недели была полностью выкуплена. Поводом к росту стала статистика по рынку труда США, свидетельствующая о силе американской экономики, а значит и о высоком спросе на энергоносители. В конце дня дополнительный импульс к росту дали данные от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю снизилось на 4 единицы до 79 шт., в Канаде этот показатель упал на 14 единиц, до 195 установок. Подобные данные могут свидетельствовать о том, что рост сланцевой добычи идёт на спад.

Впрочем, далеко идущие выводы делать рано: добыча нефти в США находится на исторических максимумах (10,37 млн баррелей в сутки), а снижение буровых может быть связано с погодным фактором. В любом случае, к данным от Минэнерго США по запасам и добыче нефти в среду повышенное внимание. Отметим, что США перешли на летнее время, так что теперь эта статистика будет выходить в 17:30 по московскому времени.

Сегодня с утра, 12 марта, нефть консолидируется в районе $65,5 за баррель. В течение дня вероятно продолжение «боковика» в диапазоне $65,2-$65,8 за бочку. В дальнейшем цена на нефть марки Brent должна определиться – либо идти штурмовать февральский максимум ($68 за бочку), либо откатится к минимумам  начала марта ($63 за баррель

Восстановление нефтяных котировок в конце прошлой недели – это безусловный позитив для «россиянина». Курс рубля достаточно стабилен и сегодня мы ожидаем спокойных торгов на валютном рынке. Для пары доллар/рубль актуален  диапазон в границах 56,5-57 руб., а для пары евро/рубль - в пределах отметок 69,7-70,3 руб.. 

Открытие российского фондового рынка ожидается с гэпом вверх – внешний фон тому способствует. В течение дня индекс Московской биржи может продолжить рост и попробовать подняться к 2340-2350 пунктам. Пройти их с наскока не удастся – в дальнейшем вероятна консолидация индекса Московской биржи в диапазоне 2320-2350 пунктов, а индекса РТС – в диапазоне 1290-1310 пунктов.

Хуже рынка продолжат выглядеть акции металлургических компаний – торговые войны, которые могут начаться после введения США импортных пошлин на сталь и алюминий, являются негативом для экспортно-ориентированной отрасли.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ