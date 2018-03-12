Российские индексы продолжат двигаться вверх

Прошедшая неделя завершилась ростом на мировых торговых площадках, и российские индексы в пятницу тоже выросли, несмотря на то что в стране был выходной день. Индекс РТС прибавил 1,2%, индекс ММВБ – 0,9%. За всю неделю индекс РТС поднялся на 1,6% вверх, а индекс ММВБ – на 1%. Европейские индексы также завершили неделю в умеренном плюсе.

Основным событием для мировых рынков в пятницу стала публикация сильных данных о состоянии американского рынка труда в феврале. Число новых рабочих мест увеличилось за месяц на 313 тыс., хотя рынок ожидал прироста в размере 205 тыс. Кроме того, показатели прироста рабочих мест по итогам предыдущих месяцев были пересмотрены в большую сторону. Безработица в США сохраняется на уровне 4,1%, что говорит о фактически полной занятости в стране. Сильный рынок труда – фактор, способствующий инфляции, поэтому опубликованные данные свидетельствуют в пользу того, что на ближайшем заседании 20–21 марта ФРС повысит учетную ставку. Хорошие макроданные отправили американский фондовый рынок вверх, индекс S&P 500 вырос в пятницу на 1,7%, а Nasdaq – на 1,8%.

Завтра выйдут данные по инфляции в США за февраль. Рынок ожидает, что темпы роста потребительских цен составят 2,2%. Если показатели окажутся на уровне или выше ожиданий, вырастет вероятность повышения ставки четыре раза в нынешнем году.

Азиатские рынки сегодня находятся в положительной зоне, фьючерс на индекс S&P 500 также растет, нефть дорожает. На этой неделе в среду будут опубликованы данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае, которые имеют важное значение для оценки темпов экономического роста в стране.

Российские индексы сегодня продолжат двигаться вверх, мы ожидаем, что индекс РТС прибавит утром 0,3%.