Инвестиции в инновации реального сектора ускорили рост S&P до 3,5% в неделю

Индекс S&P 500 увеличился на +3,5% в неделю и на +19,8% в год до 2786,57 пункта благодаря бумагам таких компаний, как Micron, Medtronic, Intuitive Surgical, в общем, устойчивому спросу на современные технологии. Доходность трежерис расширилась до 2,91%, золото упало до $1323, пара евро/доллар стабилизировалась около 1,231 после данных по заработной плате в Америке.

На минувшей неделе было по три причины для приобретения ценных бумаг компьютерной памяти и здравоохранения. Начнём с первой группы. В сфере инвестиций в инновации есть новинки на рынке 3Д-памяти и примеры реакции биржи на прошлые новинки, исследования требуемой ёмкости для смартфонов с искусственным интеллектом, ожидания появления первых обладателей триллионов долларов.

В фокусе внимания, Intel (Nasdaq: INTC, +6,6% в неделю до $52,19), Micron (Nasdaq: MU, +11% в неделю до $54,59), Western Digital (Nasdaq: WDC, +12,8% в неделю до $99,55). Новинки - во втором и третьем поколениях памяти 3D NAND. Так, Micron накануне анонсировал запуск 64-слойной трёхмерной памяти 2-го поколения в трёх ёмкостях, 64, 128, 256 гигабайт, которая удвоит плотность и на +50% ускорит работу, по сравнению с предыдущей версией TLC 3D NAND.

Есть примеры реакции на аналогичные сообщения, доказывающие тренд на рост от перехода на дорогостоящую 3Д-память. Так, Western Digital (Nasdaq: WDC) повысился на +12,8% в неделю от спроса на выпущенные в мае 2017 года твердотельные диски 64-слойной 3Д-памяти с пониженным энергопотреблением. За то время с июня 2017-го, что Intel производит свой аналог, SSD 545s, его бумаги выросли на +44%, с $36 до $52.

Бумаги самого Micron повышались на +30% в год. Откуда рост? По прогнозу Micron, к 2021 году трендом станут смартфоны с искусственным интеллектом. Согласно независимой оценке консультантов из Gartner, к 2022 году таких будет уже 80% от общего рынка. Ёмкость памяти, необходимая для работы такого смартфона, через 5 лет, оценивается в терабайт, по сравнению с 64-256 гигабайт в нынешних смартфонах.

Смартфоны с искусственным интеллектом увеличат цену на ёмкость 3Д-формата, а технология, тем временем, предельно проста: в отличие от флэш-памяти, для представления двоичных значений многомерная PRAM использует бинарные химические соединения халькогенов в аморфном (значение «0») и кристаллическом (значение «1») состояниях. Вследствие этого первые обладатели триллионов долларов появятся, скорее всего, в секторе памяти, по крайней мере, так считает известный инвестор Марк Кьюбан.

Написанное здесь не означает, что нужно покупать акции Micron прямо сейчас, тем более розничным инвесторам, в отличие от, скажем, хедж-фондов, может быть чрезвычайно сложно застраховать риски перед отчётностью.

Капитализацию мировых медицины и здравоохранения увеличивали новые способы терапии, финансовые результаты, проверенные временем, а также поддержка государства, страховщиков и госпиталей.

Доступ к консервативным инвестициям в инновации по-прежнему предоставляют, прежде всего, ценные бумаги крупных диверсифицированных компаний, таких как Johnson & Johnson (Nyse: JNJ, +3,9% до $133,80), от которой в 2018 году ждут роста выручки на +8%. Поводы купить эту бумагу - новые лекарства от рака и обмена веществ. В сфере онкологии, покупая Johnson & Johnson, мы приобретаем долю в бизнесе по продаже лекарств Imbruvica и Darzalex, и ожидаем продолжения тренда на рост в сфере заботы о коже, в сфере медицинского оборудования. Даже если эти сектора будут расти на +4%-+5% в год, справедливая стоимость бумаг JNJ видится в районе $149 (+11% к нынешней цене) при рентабельности выручки по чистой прибыли около +26% в течение последних пяти лет. За 2018 год мы ждём от Johnson & Johnson финансового результата $21 млрд. Следующий краткосрочный стимул для волатильности в этой "фишке" ожидается 13 марта, когда Johnson & Johnson выступит на конференции Barclays по здравоохранению в Майами.

В более долгосрочной перспективе, медицинские компании по всему миру пользуются поддержкой государства, страховщиков и госпиталей, а в последнее время и регуляторов. Скажем, производитель медицинского оборудования Intuitive Surgical (Nasdaq: ISRG, +5,5% в неделю до $440,46) вырос (если быть точным, +79,5% в год, хотя повторения этой доходности мы не ожидаем) на увеличении выручки от степлера da Vinci X в Европе и в процессе одобрения американским регулятором (FDA) на продажи этого степлера в Америке. В 4-м квартале 2017-го Intuitive Surgical подал заявку на 60-миллиметровый степлер da Vinci моделей X и Xi. Длительность цикла управления заказами крупных клиентов, таких как госпитали, на степлеры создаёт привлекательную возможность для формирования очереди потенциальных покупателей, немного компенсирующую инвесторам рост операционных затрат.

Инвестиции в инновации - ключ к переосмыслению существующих методов облегчить страдания больным, и в том числе детям. Так, производитель медицинского оборудования Medtronic (Nyse: MDT, +6,2% в неделю до $83,15) сообщил о том, что в FDA одобрили устройство контроля за уровнем сахара Guardian Sensor 3 (CGM), которое используется с помпой инсулина MiniMed 670G. Это первый случай, когда Medtronic получил добро регулятора США на продажи диабетикам первого типа устройства для автоматической доставки инсулина через гибридную замкнутую систему MiniMed 670G. В Канаде, Гонконге и Европе в 4-м квартале 2018 финансового года тоже стартуют продажи этой помпы. Компания позитивно оценивает результаты испытаний на детях от семи до 13 лет, что бывает крайне редко. Рост выручки в сегменте борьбы против диабета у Medtronic +13% в 3 квартале 2018 финансового года. Ещё одна система мониторинга сахара, Guardian Connect с sugar IQ будет запущена в конце 2018 календарного года, и новая система для профессионалов CGM iPro 3 - в 2019 году. CGM позитивно испытан на диабетиках 2-го типа в октябре 2017-го. Глобальный рынок устройств мониторинга уровня сахара достигнет $30 млрд до конца десятилетия. Вложения в Medtronic имеют риск в виде ускорения одобрения в FDA аналогов медицинского оборудования.

В сфере макроэкономики, рост занятости в США +313 тысяч в месяц, уровень безработицы по-прежнему 4,1%, так как коэффициент участия в рабочей силе вырос до 63% с 62,7%. Рост заработка замедлился до +2,6% вместо ожидавшихся +2,8% в год. По отраслям, в обрабатывающих +31 тысяча в месяц, или +14% от чистых созданных за весь 2017-й год, в финансовых +28 тысяч, или +19,6%, в здравоохранении +19 тысяч, или +6,6%.

Из отдельных компаний, книга заявок по IPO Dropbox может открыться уже сегодня. Накануне компания заключила важные партнёрства с Alphabet и Salesforce.Com. На неделе ждут отчётности производителя полупроводников Broadcom, ритейлера Dollar General, Ulta Beauty и продавцов бриллиантов Tiffany и Signet Jewelleries.

Мировые биржи на неделе выросли по индексам S&P 500 и Dow 30, главным образом, от спроса на устойчивые, проверенные временем компании здравоохранения, производителей высокоточного оборудования, на современные технологии компьютерной памяти. В тренде - инвестиции в инновации реального сектора: в ёмкую память для искусственного интеллекта и в приборы для терапии. Но это лишь отражение общих тенденций в макроэкономике и на рынке высоких технологий. Прибыль квалифицированного управляющего всегда зависит не только от тренда, но и от умения выбрать точку входа и выхода из сделки, поэтому для выбора ценных бумаг можно посоветовать не Intel и не Medtronic, а многолетний опыт работы на фондовых площадках.