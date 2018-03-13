Индекс РТС на открытии прибавит 0,3%

Падение цен на нефть и ослабление рубля отправили вниз индекс РТС, который по итогам торгов потерял около 0,2%, в то же время индекс ММВБ поднялся почти на 0,3%. Евросоюз продлил санкции в отношении 150 российских граждан и почти 40 компаний и общественных организаций, санкции будут действовать как минимум до 15 сентября нынешнего года. Поскольку решение было ожидаемым, российский рынок не отреагировал на это событие. Европейские индексы вчера немного выросли, Euro Stoxx 50 прибавил меньше 0,3%. Американские индексы слегка скорректировались, S&P 500 сбросил 0,1%. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США за февраль. Согласно ожиданиям рынка, в феврале рост потребительских цен замедлился до 0,2% месяц к месяцу, но год к году все же вырос и составил 2,2%, что превышает целевой уровень ФРС. Относительно высокая потребительская инфляция усилит ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федрезерва. Мировые цены на нефть сегодня продолжают падать на опасениях, что рост добычи и запасов нефти в США продолжится. Азиатские фондовые индексы в настоящее время показывают разнонаправленную динамику, фьючерс на S&P 500 находится вблизи вчерашних уровней закрытия.

Российские индексы имеют потенциал для роста этим утром. Мы ожидаем, что индекс РТС прибавит 0,3%, а дальнейшая динамика будет определяться ценой на нефть и поведением внешних рынков.