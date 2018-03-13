Вести со сланцевых полей давят на нефтяные цены

Потери цены американской нефти марки WTI были чуть более выраженными.

Негативным фоном для цен нефти можно назвать новый месячный обзор EIA, в котором делаются оценки дальнейшего развития ситуации с добычей нефти в США. Согласно их данным, в апреле добыча сланцевой нефти в США вырастет еще 131 тб/д. Понемногу в рост добычи дадут вклад различные поля месторождений (Bakken:+12тб/д, Eagle Ford: +23тб/д, Niobrara:+12тб/д). Но основной рост по-прежнему будет обеспечиваться за счет полей Permian (+80 тб/д), где добыча уже приблизилась к 3мб/д.

Там продолжаются наиболее интенсивные буровые работы и вводятся в строй все новые и новые скважины. Даже несмотря на то что каждый месяц добыча старых скважин на полях Permian падает уже почти на 200 тб/д, за счет интенсивного бурения и ввода в строй новых скважин добыча там продолжает расти. На полях Permian теперь работает больше половины из всех 800 действующих в США буровых установок. С учетом роста эффективности бурения в марте они обеспечат ввод в строй около 275 тб/д новой добычи. В результате пока бег по эскалатору, идущему вниз, для Permian обеспечивает продолжающийся рост добычи.

Угрозы дальнейшего роста добычи нефти в США активизируют действия продавцов, но они вносят также раскол в ряды подписантов ОПЕК+. Основное разногласие теперь возникло по линии СА-Иран. В то время как Саудовская Аравия для финансирования своего бюджета заинтересована в $70 за баррель, Иран хочет, чтобы ОПЕК позаботилась о том, чтобы цены оставались в районе $60 за баррель для сдерживания сланцевиков, о чем министр энергетики Ирана Бижан Зангане сообщил в интервью The Wall Street Journal.

По его сообщению, Иран будет настаивать на осторожном наращивании производства. В настоящее время Иран добывает около 3,8 мб/д, и может увеличить этот показатель на 100 тб/д. Иран считает также, что в июне представители картеля могут договориться о начале ослабления производственных квот в 2019 году. Саудиты заявили о своей готовности обсуждать подобные предложения. Зангане уверен, что недавние попытки ОПЕК договориться со сланцевиками США ни к чему не приведут. Достижение вразумительного соглашения невозможно, считает министр, поскольку сланцевых производителей около тысячи, и они не объединены ни в какой союз. По существу это мнение важного члена ОПЕК о проведенных переговорах ОПЕК с представителями сланцевой индустрии США. В результате Иран полагает, что сокращение добычи – единственное средство в арсенале ОПЕК для управления рынком.