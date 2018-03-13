ФАС возбудила в отношении "Вымпелкома" дело по внутрисетевому роумингу: негативно

Ранее ФАС выдала операторам предупреждения об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Операторы должны были пересмотреть тарифные планы и устранить необоснованную разницу в ценах на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

Новость негативная, в том числе для Мегафона, бумаги которого вчера в течение дня падали более чем на 6%, по итогам дня снижение составило около 4%. В случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства. Интересен тот факт, что ФАС уже возбуждала дело в отношении Мегафона о международном роуминге, но оно было отменено 6 марта в связи с отсутствием нарушений. Теперь же в случае с Вымпелкомом есть риски более тщательного расследования ситуации в Мегафоне.