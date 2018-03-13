Доходность UST10 в ближайшее время вряд ли будет стремительно расти

Вчера российские суверенные еврооблигации с самого утра начали понемногу расти в цене при нейтральном внешнем фоне, восстанавливаясь после сильного падения на прошлой неделе. Позже доходность базового актива начала опускаться, однако это было компенсировано снижением нефтяных котировок, что в совокупности не оказало значимого эффекта на ход торгов, и во второй половине дня цены были стабильными. Так, по итогам дня длинные выпуски смогли подорожать всего на 0,2–0,3 п.п., а среднесрочные – на 0,1–0,2 п.п. В то же время бумаги других развивающихся рынков показывали сдержанную разнонаправленную динамику. Пятилетний CDS-спред России незначительно расширился – на 1 б.п. до 104 б.п. В ближайшее время движение котировок российских бумаг будет в основном определяться макроэкономической статистикой в США, однако, учитывая, что в ожидания рынка уже частично заложено четыре повышения ставки в этом году, доходность UST10 вряд ли вновь будет стремительно расти.

В корпоративном сегменте динамика была сдержанной

Цены большинства бумаг практически не изменились. Так, в нефтегазовом секторе лишь выпуски ЛУКОЙЛа прибавили в цене по 0,1 п.п. Евробонды ВЭБа незначительно подешевели, в пределах 0,1 п.п., котировки бумаг других госбанков были стабильны, как и цены субординированных выпусков частных банков. В металлургическом секторе день также прошел без ценовых изменений. Сегодня внешний фон вновь нейтральный: утром доходность UST10 понемногу растет после вчерашнего снижения, в то же время цены на нефть накануне вечером частично восстановились после дневного падения и сегодня стабильны. Азиатские рынки преимущественно снижаются, котировки фьючерсов на американские индексы меняются слабо.

Газпром завтра проведет размещение евробондов в евро

Сегодня Газпром (BBB-/Baa3/BBB-) завершает роуд-шоу по размещению выпуска еврооблигаций в евро, и прайсинг, вероятно, состоится уже завтра. Срок обращения нового выпуска составит от восьми до десяти лет. Мы ожидаем, что, как и при размещении евробондов в швейцарских франках две недели назад, бумаги Газпрома будут пользоваться высоким спросом и будут размещены без премии ко вторичному рынку. Сейчас наиболее длинный выпуск Газпрома в евро GAZPRU’25 (YTM 2,2%) торгуется с доходностью 2,2%, что предполагает спред к свопам около 150 б.п. С учетом премии за более длинную дюрацию мы полагаем, что размещение пройдет с доходностью в диапазоне 2,4%–2,65% для срока обращения восемь–десять лет.