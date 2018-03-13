По $40 на пользователя, Dropbox должен стоить $20 млрд

Фондовые площадки жаждали сильной руки, которая не выпустит контроля над стрельбой, над стимулированием экономики. Кроме этого, в центре внимания, не будем забывать, находились заседание ФРС и данные по инфляции, а также последняя отчётность по бюджету, и вслед за ней появились сомнения в масштабах закупок машин и оборудования.

Отставка главы Dow Chemical и тарифы на импорт стали и алюминия оказывали давление на Dow 30, хотя кадровые перестановки в Goldman Sachs предоставили умеренную поддержку, и поэтому индекс временно снизился на только 0,62% до 25178,61 пункта. Приостановка сборки третьей модели Tesla в конце февраля и отставки нескольких ключевых фигур в компании оказывали давление на Nasdaq, поэтому общий индекс 500 компаний снизился на 0,13% до 2783,02 пункта.

В составе индекса S&P росли только бумаги, ориентированные на прозрачные инновации c понятным спросом, в частности, в реальном секторе, представленном новыми разработками в областях высокопроизводительных видеокарт и сверхъёмкой компьютерной памяти, медицинского оборудования, средствами по борьбе с самыми распространёнными хроническими болезнями.

Доходность трежерис умерилась около 2,88% после спокойного аукциона и позитивной отчётности о бюджете. Золото упало к $1321 перед данными по инфляции в Америке. Нефть снижалась к $65/баррель на ожиданиях роста добычи в США (только в сланцевых пластах до 6,95 млн баррелей в день в апреле) при опасениях уменьшения экспорта из США, желании Ирана поддерживать Брент около $60 во избежание увеличения добычи из сланцев, а также на фоне перехода разницы в ближайших фьючерсах с разными месяцами расчётов от бэквордации ближе к контанго.

Из отдельных компаний, можно обратить внимание на Caterpillar, CVS, Southwestern Airlines, Regeneron.

Устойчивые и стабильные ценные бумаги авиакомпании Southwestern Airlines (Nyse: LUV, по $59,76), крупнейшего в регионе участника рынка авиаперевозок, - потенциальный объект покупки со стороны Berkshire Heathaway, о чём свидетельствуют комментарий Уоррена Баффета в отчётности его УК, не очень хороший коэффициент текущей ликвидности LUV 0,7 при потенциале двузначного роста прибыли в течение следующего года (в случае изменения подхода к управлению капиталом) и масштабных планах по новым маршрутам беспосадочных перелётов уже этой осенью, которые должны собрать пассажиропоток.

Сеть аптек и медицинской страховки CVS Health (Nyse: CVS, по $69,01) - это интегрированная компания рыночной стоимостью под $70 млрд, которая может расти по мере прояснения планов Баффета в области медицинского страхования. Пока страховое партнёрство Berkshire с JP Morgan и Amazon находится в стадии поиска руководителя, и хотя в компаниях этих трёх холдингов работает значительная часть населения США, всё равно поход в аптеку, интегрированную с продажами страховых продуктов и сетью клиник первичного осмотра, останется привычкой поколений американцев.

Производитель машин и оборудования Caterpillar (Nyse: CAT, по $154,50) может расти в том случае, если бизнес и внешнеполитические партнёры из других стран смягчат позицию США на переговорах с Японией и Европой по вопросу о тарифах. Биотех Regeneron (Nasdaq: REGN, по $344,55) увеличился в цене после позитивных результатов тестов лекарства Praluent от рисков холестерина для сосудов.

В сфере макроэкономики, в центре внимания в ближайшие дни будут данные по инфляции и розничной торговле в США, по промышленному производству, ритейлу и инвестициям в основные фонды в КНР. Отчёт по бюджету в Америке показал, что превышение расходов над доходами оказалось чуть меньше ожиданий. На повестке дня остаются заседания ФРС 21 марта и, затем, Банка России, нас ждёт уменьшение дифференциала процентных ставок, способствующее укреплению доллара США к уровням выше 60 рублей.

План Белого дома по борьбе со стрельбой обходит стороной возрастные ограничения и намерен научить детей обращаться с оружием.

Из корпоративных новостей, глава Space X и Tesla Motors, вероятно, хочет назначить первую контрольную точку по запуску корабля на Марс в начале следующего года, хотя дедлайн по пуску был 2022 год. В составе Amazon подразделение Whole Foods Market, скорее всего, намерено обсудить конфликт с поставщиками на саммите 19 марта. American Express уже наверняка готовит самое сильное снижение тарифов на денежные переводы за 20 лет.

Из крупных IPO начальной стоимостью от $6,18-7,07 млрд следующим будет Dropbox 23 марта 2018 года, сбор заявок завершается на день-два пораньше. Нашим ориентиром потенциальной рыночной капитализации по бумаге остаются $10 млрд.

Накануне компания продолжила интеграцию своего продукта, с него набирается свыше $1 млрд выручки. Dropbox торгует 2 терабайтами пространства для хранения данных, за $12,5-15 или $20-25 в месяц на пользователя, в зависимости от количества опций.

Раньше конкурентом Dropbox считался Google Drive, по цене $10-25 в месяц на пользователя, но теперь это скорее партнёр Dropbox, причём не удивлюсь, если компания Сергея Брина выкупит стартап. Просто по аналогии с тем, что Facebook купил Whatsapp за $19 млрд, или $40 на каждого пользователя, включая основную массу тех, кто не приносит никакой выручки. Если каждого пользователя Dropbox оценить во столько же, это уже будет свыше $20 млрд.

Большинство сервисов по хранению и совместной работе с данными могут быть полностью монетизированы в течение 5 лет, по мере увеличения спроса на обработку информации, в том числе, искусственным интеллектом. Там, где есть брендовое мобильное приложение, со временем появляется и мобильный таргетинг. Но даже если коммерциализация пойдёт как у LinkedIn, вспомним о том, что его Microsoft выкупил за $59,14 за пользователя, а в сделке, более близкой по времени к текущему моменту, Dell выкупил стартап хранения данных Datto за $77 на пользователя.

Благодаря сети партнёрских соглашений, с документами из Dropbox можно будет работать софтом G Suite от Alphabet, популярным в Whirlpool, Roche и британском Минздраве, а также с помощью мобильного приложения Salesforce.Com, которым пользуются работники 150 тысяч компаний по всему миру.

Наши управляющие рекомендуют ценные бумаги Dropbox к покупке на 9,7% от подборки первичных размещений, с ожидаемой доходностью около +33% в долларах.

Dropbox - это софт, который призван объединить офисных сотрудников по всему миру и вернуть их из внешнего интернета на службу общему делу, успеху компаний, это глобальная платформа командного создания и совместного доступа к контенту, в которой каждый шаг подконтролен бизнесу.