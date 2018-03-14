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США развивают наступление по энергетическим фронтам


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти по итогам торгового дня во вторник вновь немного снизились. Снижение произошло даже при ослаблении доллара, который, реагируя на новые турбулентности в США, за день потерял к евро около 0,6 цента.

Основной фактор снижения цен нефти – продолжающийся бурный рост добычи нефти в США. А вот попытка связать локальное снижение цены с вышедшими данными Американского института нефти по росту запасов выглядит, на наш взгляд, не очень убедительно.

Как следует их опубликованных данных API, запасы нефти в США за неделю до 9 марта умеренно выросли (+1,16 мб), а запасы нефтепродуктов почти также (-1,26 мб) сократились. Да и запасы нефти в Кушинге тоже продолжили свое сокращение. Запасы дистиллятов сократились более ощутимо – сразу на 4,26 мб. На этот раз прогнозы экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, были очень созвучны оценкам API. Напомним, что согласно этим прогнозам запасы нефти: +1,92 мб; запасы бензина: -0,25 мб; запасы дистиллятов: -1,23 мб; запасы сырой нефти в Кушинге (согласно прогнозу Bloomberg): -0,16 мб. Так что рынок нефти с нетерпением ждет сегодняшних данных EIA о запасах и добыче. 

На основных рынках тревожно. Фондовый рынок США во вторник показал снижение, которое может предвещать завершение растущей коррекции после резкого снижения начала февраля. Теперь ФР самое время устраивать «ретест» на превышение снижения от панических распродаж месячной давности. Поводов для подобных движений может найтись предостаточно - геополитические события как будто ускоряют свой бег.

Перед выборами в России давление со стороны Запада усиливается, и растет опасность «срыва резьбы», когда после резкого шага одной из противоборствующих сторон можно получить незапланированную и чрезмерную реакцию, после которой резко снижается управляемость конфликта. Это тем более опасно в условиях выборных напряжений в России. 

Даже в неторопливых вопросах, где крот истории роет медленно, чрезмерные напряжения могут быстро изменить складывавшиеся пазлы. Так, создание правящей коалиции в Германии привело к принятию программы глубокого пересмотра энергетической политики ФРГ. Упор теперь вновь делается на возобновляемые источники. Кроме того, в договоре прописан пункт о скором создании в Германии инфраструктуры для СПГ и одним из потенциальных поставщиков СПГ в Германию называются США. Угрозы о повышении пошлин на автомобили из ЕС сделают Европу более сговорчивой к пожеланиям из-за океана и даже могут повлиять на ее готовность покупать более дорогой газ из США. Пришедшие из Германии новости крайне неблагоприятны для Газпрома, ибо напрямую угрожают его планам строительства Северного потока-2. 

Что касается европейского газоснабжения, то несмотря на резкие заявления, ситуация видимо еще не достигла критических отметок, после которых уже наконец появятся конкретные решения. Еще продолжаются «бодания» с Газпромом вокруг новых маршрутов поставок.  После отставки Тиллерсона теперь нужно ждать четкой артикуляции позиций нового руководства Госдепа относительно Северного потока-2. Важно будет и восприятие их в Европе. Из стана ВРИО Госдепа выкладывают такой ландшафт: "Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока-2" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему". Примерно в таком ключе, а вероятно еще более жестко, будет вещать и бывший глава ЦРУ Марк Помпео. (До его официального вступления в должность с  1 апреля он еще успеет жестко пошутить по многим вопросам). 

За Газпром на европейском театре газовых войн теперь остается только Генерал Мороз, да и то, что США реально могут продать в ЕС, намного меньше СПГ, чем объем газа, который Россия может продать через ее трубопроводы.

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